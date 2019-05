Mila Suarez ed Alex Belli: l’incontro a Domenica Live. Dopo essere uscita dalla casa del GF, la modella incontra il suo ex fidanzato dalla D’urso.

Se ne parla davvero da tantissimo tempo. Eppure, a distanza di settimana Mila Suarez ed Alex Belli si incontrano di nuovo. Questa volta, però, negli studi di Domenica Live. Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello, la modella marocchina ha avuto l’opportunità di parlare, ancora una volta, con il suo ex fidanzato Alex Belli. Tra i due le cose non vanno affatto bene. Più volte, infatti, Mila ha accusato Alex di averla tradita. E, soprattutto, di averla lasciata per la sua nuova fiamma Delia Duran. Ebbene. È giunto il momento di una vera e propria resa dei conti.

Mila Suarez ed Alex Belli: la resa dei conti a Domenica Live

Una resa di conti davvero particolare. Alex Belli entra in studio a Domenica Live all’insaputa di Mila Suarez. Eppure, però, subito si scatena il putiferio. La modella, infatti, è al centro di un vero e proprio ‘ring’. Tutti l’attaccano. Soprattutto perché lascia parlare il suo ex fidanzato. Dal suo canto, invece, Alex ha le idee davvero molto chiare. Lui è in studio per un motivo davvero molto preciso. “Non sono qui per attaccarti, ma vorrei farti ragionare”, esclama l’attore di Centovetrine. Mila, però, non ha intenzione di ascoltare le parole del suo ex fidanzato. È un vero e proprio fiume in piena. “Fatti un esame di coscienza. Se 15 persone ti hanno detto le stesse cose, pensaci”, conclude Alex. Insomma, uno scontro davvero di fuoco. Tuttavia, però, hanno risolto ben poco, purtroppo. Chissà, magari qualcosa cambierà dal momento che Mila adesso è fuori dalla casa del Grande Fratello.