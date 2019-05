Nadia Toffa su Instagram: il messaggio pieno d’amore. Poche ore fa, la conduttrice de Le Iene ha scritto delle parole piene d’amore per i suoi numerosi fan.

Sono passati circa 9 giorni dal suo ultimo post su Instagram. Era il 10 maggio quando Nadia Toffa, ancor prima dell’ultima puntata de Le Iene, ha pubblicato un bellissimo messaggio di speranza su Instagram. Appare sorridente con un bellissimo girasole in mano. Eppure da quel momento non c’è stato nessuna notizia sua. L’ultima puntata del famoso show di Italia Uno è andata in onda. E Nadia non era presente. Stando alle parole degli altri conduttori, la giornalista aveva iniziato una cura davvero molto pesante e dura. E per questo non è potuta essere presente nello studio televisivo. Poche ore fa, però, Nadia ha rotto il suo silenzio. Ed ha scritto un toccante messaggio per i suoi più affezionati fan.

Nadia Toffa Instagram: il messaggio d’amore spiazza i suoi fan

Non è assolutamente la prima volta che Nadia Toffa comunica con i suoi fan. Dopo la scoperta della sua malattia, la famosa conduttrice de Le Iene aggiorna costantemente i suoi followers sulle sue condizioni di salute. E non solo. Per lei, ormai, i seguaci di Instagram sono diventati una sorta di ‘famiglia virtuale’. Proprio per questo motivo, quindi, l’ultimo post della bella giornalista è dedicato proprio a loro. Sono passati alcuni giorni dal suo ultimo sfogo sul famoso social network. Eppure, Nadia ha deciso di ritornarvi a scrivere, dedicando delle dolci parole ai suoi più affezionati fan. “È un po’ che manco. Mi faccio per dirvi che mi mancate proprio tanto”, scrive la giornalista a corredo di una foto in cui è visibilmente provata per la nuova cura a cui si sta sottoponendo in questi giorni. Immediata, però, è stata la risposta dei suoi fan. I quali, appunto, non hanno perso affatto l’occasione per dimostrarle tutto il loro affetto.