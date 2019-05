Oroscopo del giorno, domenica 19 maggio: giorno di relax per tutti. Ecco le previsioni segno per segno.

Domenica 19 maggio 2019: qualcuno si aspettava una giornata più che primaverile, invece il tempo non è dei migliori in gran parte d’Italia. Cercare almeno negli astri qualche buona notizia e trascorrere una giornata in famiglia, anche se in casa, non è una cattiva idea. Non per tutti i segni zodiacali ci sono buone notizie: è comunque una giornata all’insegna del riposo e del relax. È d’obbligo concedersi qualche ora per recuperare le forze. Di seguito troverete tutte le novità che vi aspettano in questa giornata un po’ nuvolosa.

Oroscopo del giorno, domenica 19 maggio: le previsioni segno per segno

ARIETE – Una bella giornata di relax per te. Domenica importante per gli incontri e per chi vorrebbe vivere una storia: in questa giornata regalati qualcosa in più senza pensare al lavoro. Ultimamente vi siete dedicati troppo agli impegni professionali, trascurando il partner o la vita sentimentale.

TORO – Lasciati alle spalle le giornate pesanti che hai avuto. In questa domenica si recupera e ci si prepara ad una bella settimana. Saturno, Venere ed il Sole sono dalla tua parte: l’amore torna protagonista, potresti definire qualcosa di molto importante con il tuo partner.

GEMELLI – Domenica di relax: dedicati a te stesso e metti da parte per un giorno il lavoro. Potrebbe nascere qualche polemica con il tuo partner: cerca di scaricare l’agitazione.

CANCRO – Periodo importante per i sentimenti: è il giorno giusto per valutare una relazione. Bada alle spese: obbligo che ti crea Saturno contro.

LEONE – In questa domenica prova a rilassarti: anche se ci sono conflitti nel lavoro e bisogno di soldi, prova recuperare la calma. Sii più attento: potrebbero ripresentarsi delle problematiche.

VERGINE – Domenica sottotono dal punto di vista fisico: prova a rilassarti. Giornata sotto pressione: non fare le ore piccole, riposati.

BILANCIA – Aspettati qualcosa in più dal punto di vista delle relazioni: posso nascere nuove emozioni. Ci sono cose che non funzionano come la gestione dei soldi: rimboccati le maniche ed agisci senza l’aiuto di nessuno. L’assenza del partner è una fonte di disagio.

SCORPIONE – Non sempre il destino riserva per noi quello che vorremmo: per questo motivo scarica le tensioni inutili e vivi alla giornata. Potrebbe esserci ancora dell’amarezza nei confronti del tuo ex: non è un periodo no ma hai bisogno di fare qualche riflessione personale.

SAGITTARIO – Domenica che inizia bene: i più volenterosi sono insieme alla persona amata. Giove e la Luna sono nel tuo segno: sarà una giornata favorevole anche agli incontri ed a nuove amicizia. Sono 24 ore libere: concediti un po’ di relax!

CAPRICORNO – Stelle particolari per chi ha un’attività in proprio: in questi giorni potresti risolvere qualche problema. Stai affrontando un cambiamento personale o emotivo con molta responsabilità: a fine mese saranno favoriti nuovi incontri.

ACQUARIO – Domenica libera dopo le ultime giornate particolarmente pesanti. Periodo di confusione: un grande passo ti rende curioso ed insicuro allo stesso tempo. Prova ad abbandonare uno stile di vita: immagina un trasferimento o un cambiamento radicale.

PESCI – Domenica in calo: sei molto stanco. Venere e Marte sono dalla tua parte. C’è qualche ostacolo da superare ma fai ciò che senti senza esagerare. Attenzione ai rapporti con Gemelli e Sagittario: sono segni che attraggono ma portano dubbi.

