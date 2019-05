Parma-Fiorentina in diretta streaming gratis in TV, no rojadirecta: ecco come vedere il match della 37esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019.

Siamo ormai agli sgoccioli dell’attuale campionato di Serie A. Un campionato vinto in largo anticipo dalla Juventus di Allegri, ma non tutto è ancora deciso. Nella 37esima e penultima giornata di Serie A, il Parma di Roberto D’Aversa ospita la Fiorentina di Vincenzo Montella, per una sfida decisiva in chiave salvezza. Entrambe le squadre, infatti, non hanno ancora matematicamente salutato la zona retrocessione, e sono alla ricerca di punti preziosi per blindare la permanenza nella massima serie. Ecco come seguire la partita, che avrà inizio alle ore 15.00 di domenica 19 maggio 2019.

Per tutte le news e aggiornamenti su Parma-Fiorentina e tutti gli altri match previsti per la 37esima e penultima giornata di Serie A CLICCA QUI

Parma-Fiorentina, ecco come seguire il match in diretta streaming gratis in TV

Alla Fiorentina basta un punto per agguantare il pass per restare in Serie A. Ed è un obiettivo che può raggiungere da sola, senza aspettarsi favori dagli altri. Il pareggio del Cagliari contro il Genoa per 1-1, nell’anticipo di ieri 18 maggio 2019, ha complicato la vita ai viola, rendendo la trasferta di Parma più di una semplice partita di fine stagione. Ma anche il Parma, dopo le ultime due vittorie dell’Empoli, è nuovamente a rischio retrocessione. E cercherà di chiudere i conti proprio questa sera al Tardini, con una Fiorentina non proprio nel massimo della sua forma: nell’ultima giornata, per il Parma, c’è la più complicata trasferta all’Olimpico contro la Roma. Chi la spunterà? Molto dipende anche dall’Empoli, che se non dovesse vincere, alle due sfidanti del Tardini basterebbe un pareggio. Sarà questo il risultato finale? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo.

Il fischio d’inizio sarà alle ore 15.00 di domenica 19 maggio 2019. Ma come è possibile seguire la partita della 37esima giornata di Serie A? Il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Ma niente paura: se non siete a casa, potrete seguire la sfida salvezza sui vari dispositivi mobili compatibili con l’app: smartphone, pc portatile, tablet e smart tv. Buona visione!

Le probabili formazioni

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Bastoni, Dimarco; Scozzarella, Kucka, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Victor Hugo, Pezzella, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi, Chiesa; Muriel, Mirallas.

LEGGI ANCHE –>Ecco come guardare DAZN gratis: il metodo semplicissimo