Verissimo, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Ecco cosa mi fa quando non è ripresa dalle telecamere”. La rivelazione dell’opinionista durante la puntata speciale condotta dalla Toffanin, dedicata ad Amici.

Quella di ieri, 18 maggio 2019, è stata una puntata molto particolare di Verissimo. Silvia Toffanin si è infatti trasferita negli studi di Amici, per un appuntamento speciale interamente dedicato al talent di Canale 5. In vista della semifinale, la Toffanin ha intervistato la padrona di casa, Maria De Filippi, e i vari concorrenti ancora in gara. Ma tra un’esibizione e l’altra, ecco che nello studio spuntano due volti molto noti ai telespettatori di Uomini e Donne. Le protagoniste assolute di numerose liti all’interno del day time di Canale 5, l’opinionista Tina Cipollari e la dama del trono Over Gemma Galgani. L’obiettivo di Silvia era riuscire ad intervistarle insieme, con toni pacati e senza creare discussioni. Ci sarà riuscita? Scopriamolo insieme!

Verissimo, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: lo scontro durante l’intervista della Toffanin

Tina Cipollari e Gemma Galgani: chi non le conosce? Di certo non gli appassionati di Uomini e Donne. L’esplosiva opinionista e la dama del Trono Over sono infatti due delle protagoniste assolute della trasmissione di Maria De Filippi. “Merito” delle loro continue discussioni, che arrivano puntualmente in ogni puntata del trono dedicato ai non più giovanissimi. Ma come è nato “l’odio” tra le due? Da chi è realmente partito? Ebbene, è stata Silvia Toffanin ieri a cercare di fare chiarezza sulla vicenda. In una puntata speciale di Verissimo, la conduttrice ha intervistato anche Tina e Gemma, dichiarando di averle “trovate” dietro le quinte, essendo lo studio di Uomini e Donne vicino a quello di Amici.

È stata la Cipollari a iniziare l’intervista, con Gemma dietro le quinte. Con la sua solita ironia, Tina definisce la sua rivale “falsa, bugiarda e raggiratrice di uomini, dichiarando che la dama si trova nel programma solo per cercare visibilità: il suo unico amore sono le telecamere. E sulla questione del loro complicato rapporto Tina non ha dubbi: “Ha iniziato lei!”. La vamp per eccellenza, come l’ha definita Maria De Filippi, ha infatti ricordato al pubblico come all’inizio fosse spesso a favore di Gemma, prendendo spesso le sue difese in trasmissione. Ma qualcosa è andato storto.

Cosa ne pensa Gemma? Ebbene, non è assolutamente d’accordo con la Cipollari. Ai microfoni di Silvia, la Galgani racconta che questa “acrimonia” di Tina nei suoi confronti è nata in seguito alla sua love story con Giorgio Manetti, il famoso gabbiano per cui la donna perse davvero la testa. Insomma, non c’è verso per trovare un punto d’incontro. E quando la Toffanin ha chiesto alla Cipollari di entrare in studio, per proseguire l’intervista vicine, l’opinionista ha risposto un secco no! “Mi metto qui!”, e si siede tra il pubblico, pur di restare lontana dalla sua “acerrima nemica”. Un siparietto che ha divertito tutti e che dallo studio di Uomini e Donne si è spostato anche a Verissimo speciale Amici! Riusciranno Tina e Gemma a fare mai la pace? Noi abbiamo qualche dubbio.. ma come si dice, mai dire mai!

La verità sul gavettone a Uomini e Donne

Durante la sua intervista, Tina parla anche di quello che è stato un argomento molto discusso durante la settimana. Il gavettone subito da Gemma. La bella Cipollari infatti ha “colpito” la dama a sorpresa, rovesciandole addosso un secchio pieno d’acqua. La scena ha divertito molti, ma c’è qualcuno che ha trovato il gesto troppo esagerato. C’è chi ha addirittura parlato di bullismo, nei confronti di una donna non proprio giovanissima. Tina si è difesa accusando Gemma di essere furba, e di farle dei gestacci quando non viene ripresa. Gesti brutti, anche con le mani “Voi vedete solo me inveire improvvisamente, ma non sapete cosa fa lei a me quando non è inquadrata dalle telecamere”. Da qui la richiesta, per il prossimo anno, di avere una telecamera fissa sulla Galgani. E saluta il pubblico con quello che è il suo motto preferito, anche a Uomini e Donne: “Chi la fa, l’aspetti”

