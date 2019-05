Uomini e Donne, Andrea in ansia a un passo dalla scelta: le sue parole spiazzano tutti. Il tronista ha parlato in un video postato da Raffaella Mennoia sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Ormai ci siamo. Anche questa stagione di Uomini e Donne è giunta ai titoli di coda, il che vuol dire soltanto una cosa: è tempo di scelte! Sul trono più famoso della tv attualmente ci sono Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta. E tutto fa pensare che sarà proprio il bel pugliese il primo a scegliere la donna con cui uscire dal programma. La registrazione del weekend in villa con le sue corteggiatrici, infatti, è già terminata. Manca solo l’ultimo step, quello decisivo. E in attesa della grande scelta, Andrea appare molto agitato. A svelarcelo è stata Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione. Il braccio destro di Maria DeFilippi ha postato alcuni video nelle sue Instagram stories, in cui il tronista manifesta tutta la sua ansia! Scopriamo insieme le sue parole.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta prima della scelta: “Mi sto sciogliendo un po’ di dubbi”

Ebbene sì, ormai manca davvero poco alle scelte di Uomini e Donne. E i fan non sono più nella pelle. Quali saranno le nuove coppie che si baceranno sotto la cascata di petali rossi? Mai come stavolta, nulla è scontato. I percorsi degli attuali tronisti non sono stati così lineari. Soprattutto per quanto riguarda lui, Andrea Zelletta, bello e impossibile, ma soprattutto indeciso! Il tronista pugliese ha manifestato sin dall’inizio un forte interesse per un notevole numero di corteggiatrici. E, ricordiamolo, le ha anche baciate un po’ tutte! Ma ormai ci siamo, e per Andrea non c’è più spazio per l’indecisione. Sarà proprio lui il primo a scegliere tra i tronisti attuali, e il suo weekend in villa sarebbe già stato ripreso.

Con lui, al weekend, due corteggiatrici: Klaudia e Natalia. Dopo la definitiva eliminazione di Muriel, sono due le ragazze che si contendono il cuore del bel pugliese. Le due pretendenti per cui Andrea ha perso maggiormente la testa. Con Natalia è stato “amore a prima vista”: un vero e proprio colpo di fulmine, con un feeling iniziale davvero pazzesco. Ma poi qualcosa è cambiato, sono iniziate le liti, ed ecco che Klaudia ha preso il largo nei pensieri di Andrea, diventando addirittura la favorita per la scelta finale. Chi la spunterà alla fine? Questo non lo sappiamo ancora. Ma siamo certi che il bel Zelletta lo sappia?

A giudicare dai video postati qualche ora fa da Raffaella Mennoia, Andrea non se la passa affatto bene durante i suoi giorni prima della scelta. Il ragazzo appare molto agitato, e ammette di essere in ansia. Aggiungendo di non aver mai pensato di sentirsi così. A cosa sarà dovuta tutta questa angoscia? Il tronista è ancora indeciso tra le due belle pretendenti? Pare proprio di sì, visto che è Andrea stesso a dichiarare che userà questi giorni di relax per sciogliersi alcuni dubbi.. ma dalle sue parole non ci arriva alcun indizio su chi sarà la fortunata che potrà finalmente godersi il tronista a telecamere spente! Ecco una foto del bel pugliese tratta dalle Instagram stories di Raffaella:

“Zelli”, è così che la Mennoia chiama il tronista, che, nella storia successiva, inquadra anche il suo cane, mentre dorme beatamente. E mostra invidia per lui, che è tranquillo e sereno. Insomma, a cosa sarà dovuta tutta quest’ansia di Zelletta. A questo punto, non ci resta che attendere la fatidica scelta per scoprire se finalmente Andrea si sarà tolto ogni dubbio. E voi, chi tra Natalia e Klaudia preferireste al suo fianco?

