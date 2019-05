Cecilia Rodriguez ha pubblicato una story su Instagram: la scollatura è da capogiro, i fan sono impazziti.

La sorella di Belen riesce sempre a sorprendere i suoi followers: scatti mozzafiato ed alcune riprese lasciano sempre spazio all’immaginazione. La bella argentina fa spesso shooting fotografici e si riprende durante le preparazioni nel backstage. Come la sorella, gode di un fisico mozzafiato ed i suoi fan sono veramente tantissimi. Il suo profilo Instagram conta quasi 4 milioni di utenti e quasi ogni giorno riceve migliaia di reazioni ai suoi scatti. Scopriamo quello di oggi.

Cecilia Rodriguez su Instagram: scollatura da capogiro, fan impazziti

Durante uno shooting fotografico, Cecilia Rodriguez ha regalato ai suoi fan qualche anteprima dei suoi look. Bella e sensuale come sempre, i suoi fans non hanno fatto a meno di notare la scollatura durante una ripresa.

Una bellissima giacca bianca senza nulla sotto: è questa la ripresa che ha incendiato il popolo di Instagram. Cecilia Rodriguez si è mostrata così senza l’intimo facendo alzare la temperatura ai suoi fan. Ignazio non sarà geloso?

La storia con Moser

Intanto prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cechu Rodriguez e Ignazio Moser: i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte. In poche settimane è scoppiata una passione così forte da mandare all’aria le relazioni esistenti fuori la casa. Oggi sono ancora una coppia e sono sempre più innamorati, come mostrano anche i loro profili social. I due vivono insieme: la chimica tra i due è davvero forte.

