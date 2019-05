Eliana Michelazzo, spunta una foto di diversi anni fa. Ecco com’è cambiata nel tempo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

È il personaggio, ormai, del momento. Eliana Michelazzo, negli ultimi mesi, è al centro di un vero e proprio ciclone di gossip per la vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Eliana Michelazzo era corteggiatrice di Federico Mastrostefano

nell’edizione 2008-2009.

Si presentò nel programma come estetista ed è ricordata dal pubblico di Canale 5 soprattutto per i suoi scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Una volta terminata la sua esperienza nel programma, ha aperto la Aicos Management Marketing Sponsor, ovvero un’ agenzia per i vip. Così è diventata l’agente di Pamela Prati che ora è al centro dell’attenzione per la questione del suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo, spunta una foto di diversi anni fa

Per chi non la ricordasse nelle vesti di corteggiatrice, vi mostriamo una foto pubblicata molto tempo fa sul suo profilo Instagram. Lo scatto ritrae Eliana Michelazzo quando aveva 30 anni, quindi poco dopo il termine della sua esperienza a Uomini e Donne. Oggi Eliana ha 37 anni ed è molto cambiata. Molti dicono abbia fatto ricorso a qualche ritocchino di chirurgia estetica. Ecco la foto pubblicata sui social:

Visualizza questo post su Instagram Foto ricordo dei miei 30😅 ormai lontani… Tra poco 37… Dolori ovunque 🙈 #remember #photograph #happylastbirthday #my #tirty #memorie #likesforlike #instamood Un post condiviso da Eliana Michelazzo (@elianamichelazzo) in data: 18 Giu 2016 alle ore 5:08 PDT

Eliana nella casa del Grande Fratello

Dopo le scottanti confessioni che andranno in onda a Live-Non è la D’Urso, Eliana ha chiesto a Barbara D’Urso di poter entrare nella casa del Grande Fratello per poter sfuggire alla pressione mediatica che, sicuramente, si scatenerà. Nel frattempo, però, arriva la risposta definitiva di Mediaset. La nota azienda fa sapere le sue intenzioni intorno questa vicenda. “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana all’interno della casa del Gf come concorrente non è mai stata presa in considerazione”, fa sapere il profilo ufficiale della Rete.