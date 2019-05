Vieni da Me, Enrico Lo Verso racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Il salotto pomeridiano di Rai 1 ospita oggi Enrico Lo Verso, attore molto importante che sta in questo momento partecipando a Ballando Con Le Stelle che si è raccontato parlando soprattutto della sua partecipazione al talent.

Enrico Lo Verso: “Ho un problema con gli specchi”

Durante il gioco della cassettiera Enrico Lo Verso racconta molto di sé e soprattutto della sua carriera di oggi coronata da premi: “Non ho i premi a casa perché non sono mai là dove dovrei essere quindi quando ci sono state le assegnazioni dei vari premi io non c’ero mai. Una volta dovevano consegnarmi un premio, ma io ero al cinema a vedere il Grande Gatsby, mi è successo anche con il Golden Globe”. L’intervista poi prosegue con il racconto di un problema di Enrico con gli specchi che ha solo in bagno, perché gli dà fastidio. A Ballando Con Le Stelle, in sala prove, ha molti problemi a riguardo: “Non amo guardarmi, sei cattivissima Caterina non mi voglio vedere” scherza l’attore. Caterina infatti in uno dei cassetti della Cassettiera gli ha fatto trovare uno specchio e lo spinge a guardarsi, ma Enrico non ce la fa.

Ballando con le Stelle: Enrico Lo Verso contro Selvaggia Lucarelli

Si parla così poi proprio della partecipazione di Enrico Lo Verso a Ballando Con Le Stelle: “Per gran parte della giuria noi in Semifinale non dovevamo esserci”. Enrico è stato anche attaccato duramente dalla giuria del programma che lo ha tacciato di non emozionare e l’attore, davanti alle critiche, è rimasto imperturbabile e ha spiegato che lui non è un animale da palcoscenico perché è una persona che guarda e ascolta: “Secondo me Selvaggia Lucarelli ha un meccanismo che non condivido, cercare il chiasso. Perché bisogna mettersi a fare piazzate in un gioco, per un gioco? Ho litigato anche io, ma non bisogna alzare la voce, solo colpire il bersaglio”.

