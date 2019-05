Francesca De André del Grande Fratello, colpo di scena clamoroso: Giorgio la lascia su Instagram

Incredibile colpo di scena sui social: Francesca De Andrè, la concorrente del Grande Fratello, è stata lasciata dal suo fidanzato tramite un post su Instagram. La settimana scorsa, durante la diretta, Giorgio Tambellini è entrato nella casa di Cinecittà per chiarire la questione di un presunto tradimento. Tra i due non sono mancati baci ed effusioni, per questo motivo le parole del 35enne hanno sorpreso tutti. Scopriamo in che modo ha spiegato il motivo della sua decisione.

Francesca De André Grande Fratello, colpo di scena clamoroso: Giorgio la lascia ‘su Instagram’

Giorgio Tambellini ha lasciato Francesca De Andrè, concorrente del Grande Fratello 2019, tramite un post su Instagram. La notizia ha sconvolto tutti. Il giovane toscano ha spiegato tramite un post il motivo della sua decisione.

Viste le voci che girano sul suo conto e dopo la pubblicazioni delle sue foto insieme ad un’altra donna, Giorgio ha deciso di spiegare cosa pensa. Ha spiegato che quando è entrato nella Casa non è riuscito a dire tutto ciò che pensava a Francesca perchè era molto emozionato ed imbarazzato. “Non faccio parte di questo mondo e non sono a mio agio sotto i riflettori, quindi non sono riuscito a trasferirle niente di quello che sentivo”, ha svelato.

“La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità”: è questo il messaggio che fa intendere chiaramente la sua intenzione di non voler più essere legato sentimentalmente a Francesca. Ci ha tenuto a precisare che quando il programma sarà finito, ci terrà a vedere Francesca per parlarne da vicino.

