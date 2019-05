Al Grande Fratello 16 si è tenuta una prova molto particolare, quasi della discordia: i concorrenti non resistono e si arriva ad un litigio in diretta.

Questa settimana il Grande Fratello ha scelto una prova alquanto interessante. Per la missione budget i concorrenti hanno dovuto partecipare ad una prova al bacio. Ebbene si, ogni qualvolta veniva mandata una canzone romantica nella casa, i gieffini dovevano avvicinarsi alla prima persona che avevano nei paraggi e lasciarsi in un dolcissimo lento coronato da un “cinematografico” bacio. Davvero una prova interessante, che ha visto partecipi tutti i concorrenti della casa. Ma la prova non finiva qui. Infatti il reality show ha chiesto anche una prova all’ultimo bacio. Dopo infatti essersi allentati duramente nella prova dei baci, il programma aveva deciso che i concorrenti erano pronti per una staffetta all’ultimo bacio. Questa tipologia di baci però, ha visto i gieffini maggiormente presi rispetto alla precedente prova. Proprio per questo motivo non sono mancate le reazioni di gelosia da parte di alcuni concorrenti.

Grande Fratello 16, la prova della discordia: litigio in diretta nella casa

Martina Nasoni è la concorrente più nominata riguardo questa storia. Difatti la ragazza dal cuore di latta ha baciato sia Gennaro che Gaetano. Di conseguenza le dirette interessate e più vicine ai due ragazzi, hanno pensato bene di dire la loro in merito alla situazione. Dopo aver mostrato diversi video riassuntivi della prova di questa settimana, Martina prende parola. La ragazza afferma che la discussione non ha alcuna base fondata poiché per lei era soltanto un gioco senza alcun secondo fine. A questo punto Francesca chiarisce che non si è arrabbiata con Martina per il gesto del bacio, bensì per il suo modo di millantare un amore così forte per Daniele per poi invece buttarsi e baciare Gennaro senza alcun tipo di problema. Inoltre la De Andrè tira fuori anche i commenti della Nasoni in merito ai baci dati a Gaetano, che lei stessa definisce da “oscar”. Tuttavia Martina sottolinea ancora una volta che tutto era soltanto una prova e non si dovrebbe dar peso ad ogni cosa che fa lei, dato che è stata affrontata allo stesso modo da tutti.