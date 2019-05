Grande Fratello 16, lunedì 20 Maggio 2019. Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che accadrà in questa settima puntata del famoso reality di Canale 5.

Ci siamo. Questa sera, lunedì 20 maggio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. Il settimo appuntamento, condotto da Barbara D’Urso ed accompagnata da Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi, sarà come sempre ricco di colpi di scena. E, soprattutto, di argomenti davvero interessanti. Saranno, infatti, tantissime le tematiche affrontate in questa puntata. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire nello specifico cosa accadrà nel settimo appuntamento del Grande Fratello. Vi anticipiamo che, come sempre, sarà una diretta davvero scoppiettante. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Anticipazioni Grande Fratello 16, lunedì 20 Maggio

Siamo ormai giunti alla settima puntata del Grande Fratello. Il famoso reality di Canale 5, settimana dopo settimana, ottiene un successo davvero considerevole. A testimoniarlo sono, infatti, i dati auditel a suo favore. Ma cosa accadrà, quindi, in questa settima puntata? E, soprattutto, quali saranno gli argomenti trattati? Vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Eliana Michelazzo. Ebbene si. L’agente di Pamela Prati interverrà in questa settima puntata del Grande Fratello per sapere se gli autori del programma hanno accettato la sua richiesta. Quale? Come svelato in un nostro recente articolo, Eliana ha confessato di non aver mai incontrato Marco Caltagirone, presunto futuro sposo di Pamela Prati. E, soprattutto, di essere stata raggirata anche lei da un fidanzato ‘fantasma’. Un certo Simone Coppi. Ma non solo. Perché in quest’intervista, la Michelazzo ha espresso il bisogno di fuggire all’estero o, addirittura, di essere rinchiusa nella casa del Gf per allontanarsi da questo stress mediatico. La sua richiesta verrà accolta, nonostante un noto giornalista abbia inviato un appello a Silvio Berlusconi? Lo scopriremo questa sera;

Francesca De Andrè. Anche questa settima puntata non sarà affatto facile per la giovane De Andrè. Come spiegato nell'ultima puntata di Domenica Live, ci sarebbero delle grosse prove a carico di un nuovo tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Stando a quanto rivelato nel salotto di Barbara D'Urso, infatti, questa volta il tradimento è stato clamoroso e, addirittura, consumato. Come reagirà, quindi, Francesca? Cosa avrà da dire adesso a Giorgio?

Anche questa settima puntata non sarà affatto facile per la giovane De Andrè. Come spiegato nell’ultima puntata di Domenica Live, ci sarebbero delle grosse prove a carico di un nuovo tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Stando a quanto rivelato nel salotto di Barbara D’Urso, infatti, questa volta il tradimento è stato clamoroso e, addirittura, consumato. Come reagirà, quindi, Francesca? Cosa avrà da dire adesso a Giorgio? Mila Suarez. L’ultima eliminata del Grande Fratello è stata proprio la modella marocchina. La quale, nel corso di Domenica Live, ha dichiarato ufficialmente di prendere in seria considerazione di denunciare Francesca De Andrè in seguito alle pesanti accuse ed offese avvenute in casa. Ma non solo. A quanto pare, infatti, l’ex fidanzata di Alex Belli potrebbe, quindi, rientrare in casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di viaggio;

Settimo Eliminato. Ovviamente, si offrirà ampio spazio ai nominati delle settimana. E, soprattutto, all'eliminato della serata. Chi, quindi, tra Erica Piamonte, Gaetano Arena, Michael Terlizzi e Serena Rutelli dovrà abbandonare la casa per sempre?

Questi sono i punti salienti di questa settima puntata. Ovviamente, però, non mancheranno colpi di scena. Per tutto questo e molto altro ancora, l’appuntamento è stasera alle 21:40 su Canale 5.