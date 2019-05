Grande Fratello, colpo di scena per i concorrenti: ecco chi entrerà questa sera, lunedì 20 maggio 2019, nella casa di Cinecittà.

I colpi di scena per il pubblico del Grande Fratello non mancano mai: durante la diretta entrerà una persona nella casa e ci resterà. Il lunedì l’appuntamento con il programma condotto da Barbara D’Urso è d’obbligo: questa sera, 20 maggio 2019, ci saranno tantissime sorprese per i concorrenti. Non sarà una serata facile per Francesca De Andrè che si troverà di fronte un presunto tradimento. Interverrà Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati, per scoprire se potrà fare il suo ingresso nella casa. Inoltre Mila Suarez varcherà nuovamente la porta rossa per chiarire alcune questioni con i suoi ex coinquilini. Ci sarà tanto da vedere e da scoprire, ma non è tutto. Ecco chi altro entrerà nella casa.

Grande Fratello, colpo di scena per i concorrenti: ecco chi entrerà nella casa

In Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha svelato le anticipazioni di questa sera, lunedì 20 maggio 2019. Il Grande Fratello ritorna con la settima puntata: sono tantissime le sorprese e le novità per i concorrenti della casa di Cinecittà.

La nota conduttrice di Canale 5 ha dichiarato che Vladimir Luxuria entrerà nella casa, annunciando: “Ci resterà per diversi giorni o settimane. Entrerà con il suo trolley”. Chi sa se sarà una nuova concorrente del GF oppure se sarà lì per poco: l’attesa e la curiosità è troppa, non resta che aspettare le 21:20 di questa sera!

