Per la concorrente Francesca De Andrè non c’è pace: nella puntata di stasera al Grande Fratello è stata rivelata una dura verità.

E’ un periodo davvero difficile per Francesca De Andrè. La concorrente fin dalla sua entrata al Grande Fratello, ha sempre avuto grandi batoste da affrontare. Inizialmente riguardavano il padre, il rapporto difficile con lui e soprattutto il suo voler diffidare dall’esperienza futura della figlia. Adesso invece, ciò che fa più discutere è il fidanzato della De Andrè, Giorgio Tambellini. Dopo essere stato paparazzato in compagnia di una bionda Rosi Zamboni, che si è rivelato poi essere un semplice incontro di lavoro, il giovane impiegato è stato nuovamente fotografato insieme ad una nuova ragazza. Le foto shock sono state mostrate live, in diretta al Grande Fratello, e ritraggono i due in atteggiamenti molto confidenziali. Stavolta però la situazione non è semplice come la settimana scorsa. Infatti queste foto metteranno seriamente a rischio la relazione che coinvolge Tambellini e la De Andrè, soprattutto dopo che quest’ultimo ha dichiarato sul suo profilo Instagram di voler prendere una pausa. Queste incredibili dichiarazioni e i nuovi aggiornamenti sulla storia, sono stati rivelati dalla sorella alla De Andrè. Scopriamo insieme qual è stata la sua reazione.

Grande Fratello 16, la dura verità per Francesca De Andrè: la sua reazione al tradimento

Il tradimento di Giorgio Tambellini è avvenuto alcuni giorni prima della sua entrata all’interno della casa. Una rivelazione shock che ha anticipato e lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice ha chiesto al concorrente Gennaro di prendere la busta con le famose foto shock che ha poi successivamente mostrato a Francesca. La ragazza è completamente incredula oltre ad essere visibilmente scossa e stanca. Come nella scorsa puntata la De Andrè ammette di non poterne più di vedere cose del genere. Chiede e sottolinea più volte chi è la persona in compagnia di Giorgio. Ad un certo punto viene mandato in onda un video dove spiega passo passo quello che è successo tra i due. La reazione della De Andrè è dietro l’angolo. Infatti completamente stravolta afferma più volte di volersene andare perché sta vivendo un’esperienza al “massacro”. Inoltre la concorrente non crede interamente alla storia e vuole ulteriori spiegazioni dal fidanzato o dalla presunta amante. Tuttavia non riesce a calmarsi e chiede alla conduttrice di poter andare via. Barbara però cerca di tranquillizzarla e la mette al corrente che c’è dell’altro.

Fabrizia De Andrè entra nella casa e…

Dietro le quinte di Domenica Live, un operatore ha fatto ascoltare una telefonata alla sorella della De Andrè di una carissima amica di Francesca. Questa persona, di nome Alessandra, ha rivelato quello che Giorgio ha fatto con la ragazza paparazzata. Il racconto è esageratamente pesante, per questo motivo non può replicare le parole sentite. Tuttavia la De Andrè chiede la sorella maggiori spiegazioni in merito. A questo punto la conduttrice mostra a Francesca la notizia di Giorgio che ha deciso, attraverso un post di Instagram, di prendersi una pausa dalla loro relazione. La De Andrè non resiste e scoppia in lacrime. Barbara prende parola e afferma che la cosa che più la fa arrabbiare è che, un uomo beccato a tradire la sua donna, decide di lasciarla invece di chiedere scusa.

I sentimenti e la reazione di Gennaro

Gennaro viene chiamato nella stanza dei led e confida alla codnuttrice di sentirsi come un terzo incomodo. Il suo legame nei confronti della De Andrè è più forte dell’amicizia fin ora proclamata. In particolare, nei video riassunti trasmessi, si sentono e si vedono alcuni momenti coinvolgenti tra i due. Il concorrente a quel punto ha confidato in diretta di essersi effettivamente preso una cotta nei suoi confronti. Successivamente però la conduttrice da la possibilità al concorrente di vedere le foto shock prima di Francesca e la sua reazione è molto calma e tranquilla. Anzi, cerca in tutti i modi di sviare la palese colpevolezza di Tambellini, molto probabilmente per evitare un’ulteriore dolore a Francesca. Tuttavia il concorrente ha consigliato alla conduttrice di far vedere tutto il materiale compromettente perché la ragazza merita di conoscere tutta la verità.