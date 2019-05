Eliana Michelazzo entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello? Dopo la richiesta dell’agente di Pamela Prati, arriva la decisione di Mediaset.

La confessione di Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, è stata un fulmine a ciel sereno. Dopo diversi mesi, in cui non si è fatto altro che parlare di Marco Caltagirone, la romana ha confessato tutta la verità. Il presunto e futuro sposo di Pamela Prati lei non l’hai mai incontrato. Lo ha visto soltanto per 10 minuti in un video. Poi nulla più. Il vuoto, insomma. È questo quello che confessa la Michelazzo per Live-Non è la D’Urso. Dichiarazioni che, ovviamente, hanno avuto delle conseguenze davvero pazzesche. Ma non solo. Perché in seguito a questa confessione, l’agente della showgirl del Bagaglino ha fatto una richiesta specifica a Barbara D’Urso: entrare nella casa del Gf.

Eliana Michelazzo al Grande Fratello? La decisione della Mediaset

“Vorrei poter entrare nella casa del Grande Fratello per sfuggire alla pressione mediatica in seguito alle dichiarazioni per Live”, questo chiede Eliana Michelazzo esplicitamente a Barbara D’urso. Diventare una concorrente del famoso reality, oppure rifugiarsi all’estero, per evitare le conseguenze delle sue dichiarazioni e confessioni. Una richiesta del tutto inaspettata, ammettiamolo. E che, ovviamente, dovrà essere presa in seria considerazione. Questa sera, infatti, andrà in onda la settima puntata del reality. Cosa decideranno, quindi, gli autori? Tuttavia, però, ancora prima che gli autori possano decidere le sorti dell’agente, arriva la risposta ufficiale di Mediaset. Subito dopo la richiesta di Eliana, infatti, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Tanto che un noto giornalista, Alberto Dandolo, ha fatto una richiesta davvero specifica al direttore della Rete. Ovvero, quella di non prendere assolutamente in considerazione la proposta di una signorina che ha ammesso pubblicamente di aver preso in giro i telespettatori.

La decisa risposta della rete

Subito dopo la richiesta di Alberto Dandolo, arriva però la risposta di Mediaset. Tramite un tweet, infatti, la nota azienda fa sapere le sue intenzioni intorno questa vicenda. “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana all’interno della casa del Gf come concorrente non è mai stata presa in considerazione”, fa sapere il profilo ufficiale della Rete. Insomma, una volta che c’è stato il ‘NO’ di Mediaset, cosa accadrà, quindi, stasera?