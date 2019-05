Grande Fratello 16, saltata nella notte la diretta di Mediaset a causa di un fulmine che si è abbattuto sugli studi. La D’Urso costretta a entrare in casa

Il Grande Fratello non riesce a dormire sonni tranquilli. Nella notte un fortissimo temporale si è abbattuto su Roma, provocando danni e allagamenti anche agli studi Mediaset. In particolare un fulmine si è abbattuto sulla casa più famosa d’Italia intorno alle ore 00.30, provocando danni all’audio e costringendo così la regia del GF ad interrompere la diretta. Immediato è stato però l’intervento di tecnici ed operatori, che sono riusciti a ripristinare il collegamento in meno di un’ora. Anche la ‘padrona di casa’ Barbara D’Urso si è precipitata agli studi, nonostante l’orario, per capire cosa stesse accadendo e soprattutto per spiegare al pubblico a casa l’accaduto attraverso una diretta su Instagram.

Grande Fratello, fulmine sulla casa: l’annuncio della D’Urso

Il fulmine che si è abbattuto nella notte sulla casa del Grande Fratello ha bloccato improvvisamente la diretta televisiva, ripristinata solo dopo circa 45 minuti. A raccontare al pubblico lo spiacevole incidente è stata la conduttrice del programma, Barbara D’Urso, attraverso una diretta su Instagram. Entrata nell’acquario della casa, la D’Urso ha mostrato ai suoi followers la pioggia battente e ha raccontato del fulmine che aveva fatto saltare poco prima l’audio della diretta. Mentre riprendeva i suoi ragazzi, ignari di tutto, attraverso il vetro dell’acquario, la conduttrice ha rassicurato il pubblico sulla diretta di stasera, che andrà regolarmente in onda nonostante gli allagamenti e le cattive condizioni meteo.

GF16, nuovo ingresso stasera? La risposta di Mediaset

Nonostante il maltempo e il fulmine che nella notte ha bloccato la diretta dalla casa del GF, questa sera il reality show andrà regolarmente in onda con un’altra puntata in diretta. Nei giorni scorsi si era vociferato dell’ingresso nella casa di Eliana Michelazzo, l’agente ormai famosissima per il caso del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Mediaset ha, però, annunciato che non c’è nessuna possibilità che la Michelazzo diventi una concorrente del Grande Fratello. Nessun nuovo ingresso, dunque, nella casa. Almeno per ora.