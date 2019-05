Grande Fratello 16: ecco il nome del settimo concorrente eliminato. Al televoto, questa settimana, Gaetano,Erica, Micheal e Serena. Chi uscirà dalla casa?

Questa sera, 20 maggio 2019, una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello 16. Un’edizione, quella attuale del reality, che non si fa mancare davvero nulla. Gli scoop, nella casa più spiata d’Italia, sono all’ordine del giorno. Tra triangoli amorosi, possibili tradimenti e presunte omosessualità, i colpi di scena che deve affrontare Barbara D’Urso sono davvero tanti. Ma tra uno scoop e l’altro, il gioco prosegue. E con esso, le temutissime nomination. Questa settimana, a rischiare l’esclusione dal reality, sono ben quattro concorrenti. Micheal, Serena, Gaetano e Erica: chi di loro lascerà la Casa? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello 16: Gaetano, Erica, Micheal o Serena, chi sarà il settimo eliminato?

Mai come quest’anno, al Grande Fratello non sembra esseri pace! Nella casa più spiata della tv i colpi di scena sono dietro l’angolo, e le puntate serali del reality sono davvero ricche di scene clou. Ma, tra un gossip e l’altro, si va avanti con quello che è lo scopo principale del reality: il gioco a eliminazioni, dal quale ne uscirà vincitore solo uno. Anche questa settimana, c’è stato il consueto televoto. Un televoto in positivo, attraverso il quale il pubblico a casa ha dovuto scegliere chi salvare tra i quattro concorrenti in nomination.

Due donne e due uomini, si sfidano stavolta al televoto: sono Gaetano, Erika, Serena e Micheal. I primi due sono stati protagonisti di una turbolenta storia d’amore, dalla quale Gaetano non ne è uscito proprio “da gran signore”, a causa di alcune rivelazioni intime fatte ai suoi coinquilini su Erica. Quest’ultima, dal suo canto, sembra essersi allontanata da lui, ma tra i due il feeling non è del tutto scomparso. Serena e Micheal, invece, sono tra i concorrenti più pacati di questa edizione. E, stando ai commenti sul web, sono quelli che rischiano di meno per questa nomination. Sarà quindi uno tra Gaetano e Erica a dover abbandonare la Casa? O, a sorpresa, il pubblico deciderà di salvarli, “condannando” uno tra Serena o Micheal? Quel che è certo è che, dato il televoto in positivo, è il concorrente meno votato quello che deve lasciare il gioco.

Chi deve abbandonare la casa?

Barbara D’Urso annuncia che il concorrente a salvarsi dall’ultima nomination è Michael Terlizzi. Di conseguenza chi deve abbandonare la casa è Gaetano. Come reagirà Erica quando vedrà che il ragazzo che le ha rubato il cuore non rientrerà nella casa?

