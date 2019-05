Grande Fratello, brutto spavento: Serena Rutelli in panico, cos’è successo

Grande Fratello, brutto spavento per Serena Rutelli. Ecco cos’è successo durante una cena di questi giorni che ha spaventato tutti gli inquilini della casa.

È venerdì 17 Maggio. I ragazzi della casa del Grande Fratello sono riuniti intorno ad una grande tavola per consumare il loro pasto quotidiano. Sono tutti felici, sorridenti e spensierati. Quando all’improvviso le loro chiacchiere vengono interrotte da un ‘freeze’ detto dalla regia. Come previsto dal gioco, quindi, tutti gli inquilini bloccano le loro azioni e le loro parole. Non sanno, però, che qualcosa ben presto li farà spaventare da morire. Subito dopo il comando della regia, infatti, iniziano a diffondersi all’interno della casa dei suoni e dei messaggi strani. Che fanno spaventare tutti i ragazzi. Ma, soprattutto, Serena Rutelli. La quale ha una reazione del tutto inaspettata.

Grande Fratello, brutto spavento per Serena Rutelli

Era una tranquilla cena di venerdì sera 17 maggio. Fino a quando, però, il clima di serenità all’interno della casa del Grande Fratello viene interrotto da un crudele scherzo della regia. Come dicevamo, gli inquilini della casa sono a cena, quando improvvisamente in seguito ad un freeze, iniziano a diffondersi in casa degli inquietanti audio. “Vieni a giocare con noi”, dicono queste voci di bambine diffuse nella casa. Immediata è la reazione dei ragazzi che, anche se visibilmente impauriti, sono consapevoli che si tratta di uno scherzo. Differente, invece, è la reazione di Serena Rutelli. La giovane estetista romana, appena terminato il freeze, inizia ad agitarsi visibilmente impaurita. Nemmeno le parole di Kikò servono a tranquillizzarla. “Devi stare tranquilla, è uno scherzo”, dice il parrucchiere. “Non mi interessa, io ho paura”, controbatte la giovane trentenne. Insomma, un episodio davvero inquietante. Ma, in fondo, si trattava di un semplice scherzo.

Anticipazioni settima puntata di lunedì 20 Maggio

Questa sera, lunedì 20 Maggio, andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello. Cosa accadrà? Ovviamente, sarà un appuntamento davvero imperdibile. Lo testimoniano le nostre anticipazioni. Tantissimi, infatti, saranno gli argomenti trattati. A partire da Francesca De Andrè. Fino poi a scoprire chi sarà l’eliminato di stasera. Insomma, noi non vediamo l’ora che arrivino le 21:40. E voi?