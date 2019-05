Al Grande Fratello 16 i confronti non finiscono mai, stavolta c’è Ivana Icardi che qualcosa da dire contro Valentina Vignali.

All’interno della casa ci sono stati diversi avvicinamenti, oltre a quello tra Francesca e Gennaro, quello più discusso è l’incredibile complicità nata tra Valentina e Daniele. I due hanno spesso e volentieri mostrato diverse effusioni all’interno della casa che hanno infastidito non poco la ragazza dal cuore di latta, Martina, cotta del giovane Dal Moro. Un triangolo amoroso davvero particolare ma che è durato poco. Infatti nelle ultime settimane questo flirt tra la Nasoni e Dal Moro è scemato. A quanto pare infatti Daniele, dopo aver più volte discusso con la ragazza e sfogato con Valentina, ha preferito prendere le distanze da questa situazione. Tuttavia, c’è chi al di fuori queste effusioni sono pesate e anche tanto. Stiamo parlando dell’ex concorrente Ivana Icardi che ha alcune cose da dire alla Vignali. Dopo infatti l’incredibile rivelazione della cestista sulla Icardi che leccava l’orecchio di Gianmarco Onestini, Ivana ha deciso di ricambiare con la stessa moneta commentando il comportamento adottato dalla Vignali in casa quando anche per lei c’è qualcuno che l’aspetta fuori.

Grande Fratello 16, Ivana Icardi contro Valentina Vignali: parole al veleno

Dopo la rivelazione fatta nelle scorse settimane dalla Vignali, Ivana ha deciso di prendere la palla al balzo e chiedere un confronto con la cestista. Difatti l’argentina ha sottolineato che i suoi comportamenti sono nettamente peggiori rispetto alla sua famosa leccata d’orecchio. Dopo aver mandato in onda vari video dei due insieme, Ivana sorride e afferma che le dispiace per il fidanzato della Vignali che deve vedere tutto questo. L’opinionista Malgioglio condivide l’opinione della Icardi ma la cestista resta ferma sulla sua idea. Difatti Valentina sottolinea e afferma di sentirsi apposto con la coscienza e che tra lei e Daniele non c’è nulla. Lo considera sicuramente come una persona molto importante ma per il resto non vede l’ora di abbracciare il suo fidanzato che l’aspetta fuori.