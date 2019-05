Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi irriconoscibili in una foto di anni fa. Le esplosive gemelline della TV come non le avete mai viste.

Giulia e Silvia Provvedi, Le Donatella che abbiamo visto spesso in tv, soprattutto nei reality, non hanno mai tenuto nascosto il loro carattere esplosivo. Così come dimostrato anche nella puntata di All Together Now. Le Donatella, infatti, erano presenti nel muro dei giurati.

Hanno partecipato a tantissimi programmi, come X Factor, L’Isola dei Famosi, Dance Dance Dance e il Grande Fratello Vip. Inoltre hanno lanciato un disco “Scusami ma esco”: insomma, oggi sono tra i personaggi più noti ed amati in Italia anche grazie alla loro bellezza ed alla loro simpatia.

Sul loro profilo Instagram “ledonatellaofficial”, ovviamente gestito in comune, pubblicano continuamente i loro scatti, talvolta anche provocanti. E i fan sembrano apprezzare. Ma ciò che ha attirato l’attenzione, nelle ultime Instagram Stories pubblicate, è una foto di anni fa. Giulia e Silvia avevano appena 16 anni.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi irriconoscibili in una foto di qualche anno fa

Come abbiamo accennato, il profilo Instagram de Le Donatella è molto attivo. Attualmente conta 1 milione di followers che ogni giorno commentano le foto di Giulia e Silvia Provvedi che sembrano trovarci gusto a mostrarsi in tutta la loro bellezza e simpatia.

Tra scatti provocanti e shooting professionali, ecco che appare una foto di molti anni fa:

Le due gemelline allora erano poco più che ragazzine. Entrambe bionde e, a quanto, pare eccentriche e piene di energia, proprio come lo sono adesso.