Matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia: ecco svelati tutti i dettagli delle nozze romantiche.

Finalmente si sono sposate: un momento definito da molti “storico” per la tv italiana. Le due spose si sono rivolte ad Enzo Miccio per l’organizzazione del matrimonio ed è stato trasmesso su Real Time il 19 maggio 2019. In provincia di Roma Eva Grimaldi ed Imma Battaglia hanno detto sì avanti tutta Italia. L’attrice e protagonista de L’Isola dei Famosi condivide la vita con l’attivista da cinque anni: fu in Honduras, durante il programma, che resero noto il loro amore. Ecco tutti i dettagli del loro matrimonio, ricco di amore ed allegria. Hanno presenziato anche tanti amici vip.

Leggi anche: Eva Grimaldi si racconta a “Non disturbare”: da Gabriel Garko ad Imma…

Matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia: i dettagli delle nozze romantiche

Un esclusiva di Chi propone alcune immagini delle nozze più attese del 2019: quello di Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. Ieri, 19 maggio, le due donne si sono sposate affidandosi ad Enzo Miccio, che ha organizzato il matrimonio ed ha disegnato anche gli abiti alle spose.

Una cerimonia semplice e classica a Labico, vicino Roma, ha regalato alle due donne ed agli ospiti una piacevole giornata. A rendere il resort dello chef Antonello Colonna ancora più magico, lo stilista e wedding planner ha circondato il luogo con composizioni floreali e decorazioni sui tavoli. Enzo Miccio ha pensato anche agli abiti: per Eva un vestito lungo e rosa con dei fiori in rialzo sul petto, mentre per Imma un bellissimo completo giacca e pantalone di colore blu. Entrambe le donne avevano deciso di non volere il bianco nei loro abiti.

Potrebbe interessarti anche: Imma Battaglia: “Figli con Eva Grimaldi? Sì, presto”

Hanno partecipato alla cerimonia anche tantissimi amici vip, come Gabriel Garko, ex fidanzato di Eva e testimone di nozze, Eleonoire Casalegno, Nancy Brilli, Bianca Atzei, Jonathan Kashanina, la senatrice Monica Cirrinà, Vladimir Luxuria e Nicky Vendola.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui