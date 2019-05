Meteo giugno, in arrivo il caldo: temperature fino ai 30 gradi. Mancano ancora parecchi giorni, ma con giugno daremo ufficialmente il via all’estate.

Con il mese di giugno finalmente potremmo dare il via all’estate 2019 con temperature nelle medie del periodo. Meteo.it infatti ha svelato che nel corso del mese di giugno, l’Italia si troverà nel mezzo tra incursioni di aria fredda ed instabile in discesa dal Polo Nord da una parte e la rimonta dell’alta pressione dall’Africa dall’altra. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà sul nostro Paese.

Meteo giugno: in arrivo il caldo

Grazie ai modelli meteo sul medio e lungo periodo possiamo vedere come nella prima parte del mese di giugno, l’anticiclone africano riuscirà a distendersi per bene su tutto il nostro Paese garantendo più stabilità atmosferica. In particolare, fino al 4 Giugno è previsto tanto sole con le temperature in deciso aumento che sfioreranno i 30 gradi al Centro Sud e sulle basse pianure del Nord. In questa fase i rovesci si concentreranno durante le ore pomeridiane esclusivamente lungo le catene montuose di Alpi e Appennini.

Poi, però, le incertezze aumentano a causa degli sconvolgimenti stratosferici che si sono registrati negli ultimi mesi sopra le zone Polari. Per questo motivo non sono da escludere discese di aria fredda dal Nord Europa tra il 5 e il 10 giugno. Dunque, saranno possibili temporali anche molto intensi con grandinate e forti colpi di vento. Maggiormente a rischio in questi caso sono le regioni centro settentrionali, più esposte ai flussi instabili e freddi in arrivo da Nord Ovest.

Ma, sull’Italia ci aspettiamo una seconda e terza decade di giugno prettamente estiva con temperature massime che supereranno i 30 gradi al Sud. In particolare in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Meteo fine maggio

Siamo al mese di maggio. E possiamo affermare che, date le temperature, la primavera non è assolutamente entrata quest’anno. Pioggia, neve, grandine e vento sono gli elementi principali che hanno caratterizzato il mese di aprile e maggio. Tuttavia, però, sembra che qualcosa, ben presto, cambierà. Per fine mese, infatti, sembra che è pronta a subentrare l’estate. Stando alle previsioni meteorologiche, infatti, sembra che sono previste temperature davvero altissime. Le regioni interessate da questo ‘caldo africano’ sono quelle appartenenti al centro meridione, dove si raggiungeranno circa i 40 gradi. Ma non solo. Anche al nord, infatti, la situazione migliorerà radicalmente.