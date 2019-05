Uomini e Donne, la corteggiatrice Natalia Paragoni provoca Andrea Zelletta: c’entrano i like su Instagram. Ecco cosa ha fatto Natalia nelle ultime ore, col suo profilo social ufficiale.

È stato un percorso sul trono molto particolare, quello di Andrea Zelletta. Il bel pugliese ha vissuto a Uomini e Donne un’esperienza davvero intensa, durante la quale ha conosciuto tante ragazze. Molte delle quali, diciamolo, le ha anche baciate. Ma ormai i tempi si restringono, e per il bel Zelletta è tempo di scegliere.Tra le fila delle sue corteggiatrici, ormai, sono rimaste solo in due, Natalia e Klaudia. Sono loro le pretendenti tra cui Andrea sceglierà. Ma proprio nelle ultime ore, una delle due ha lanciato una clamorosa frecciatina social al suo tronista. Si tratta di Natalia Paragoni, la 19enne bionda che ha fatto perdere la testa al tronista sin dalle prime puntate. Scopriamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, Natalia provoca Andrea: 8 like alle sue foto di Instagram

Natalia o Klaudia: chi riuscirà a rubare il cuore di Andrea Zelletta. La risposta non ce l’abbiamo ancora. Quel che è certo è che, dopo l’eliminazione di Muriel, è sarà una delle due ragazza a uscire dalla trasmissione in compagnia del tronista. Un tronista tra i più indecisi che hanno mai messo piede negli studi di Maria De Filippi. Chi la spunterà? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, una delle corteggiatrici si è divertita a “provocare” il tronista in un modo molto particolare. Come? Ma attraverso i social, ovviamente. Nello specifico, i like di Instagram. I famosi cuoricini, che si lasciano sotto le foto pubblicate, in segno di apprezzamento.

Ebbene, i telespettatori del programma ricorderanno la lite avvenuta durante la scorsa puntata tra Andrea e Natalia. Una lite nata proprio a causa di alcuni like, per la precisione 8, che la corteggiatrice avrebbe lasciato sotto le foto di un ragazzo su Instagram. Il gesto ha infastidito non poco il tronista, che ha manifestato il suo disappunto durante la trasmissione. Natalia, dal suo canto, si è difesa alla grande, dichiarando di non aver fatto nulla di male. Un semplice apprezzamento per un bel ragazzo, l’aveva definito. E ha fatto notare ad Andrea che il suo è stato un vero e proprio attacco di gelosia! Ma il caratterino tutto pepe della bella Paragoni è venuto fuori nelle ultime ore, proprio attraverso il social più amato dai vip, Instagram. I fan più attenti infatti si sono accorti di un aneddoto molto particolare. Natalia, col suo profilo ufficiale, ha lasciato alcuni like ad un altro ragazzo.. indovinate a chi? Proprio ad Andrea! Ben 8 like a 8 diverse foto del tronista, un numero a caso. Una simpatica e diretta provocazione, quella di Natalia. Ma che forse nasconde uno scopo ben preciso.

Durante l’accesa discussione, infatti, Andrea si era così espresso: “Lasciare 8 like alle foto è come dire scrivimi”. Che sia stato proprio questo il motivo che ha spinto Natalia a fare questo gesto “social”? Quel che è certo è che agli attentissimi utenti di Instagram non è sfuggito questo curioso particolare. Quale sarà la reazione di Andrea?

Chi sarà la scelta?

Natalia, si sa, piace molto ad Andrea. Sin dall’inizio. Sin da quando era in trasmissione a corteggiare un altro ragazzo, lo spagnolo Ivan Gonzalez. Pochi attimi con Andrea, ed ecco che per Natalia non ci sono stata più dubbi: è con lui che ha voluto proseguire il suo percorso a Uomini e Donne, “abbandonando” Ivan. Ma quello che sembrava essere un vero e proprio colpo di fulmine, col tempo, si è trovato ad affrontare alcuni ostacoli. Il più grande si chiama Klaudia, la corteggiatrice che con la sua spontaneità e semplicità è riuscita a intrufolarsi nella mente e nel cuore del pugliese. Chi la spunterà alla fine? Sarà Natalia o Klaudia la fortunata? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire finalmente da chi sarà formata la nuova attesissima coppia!

