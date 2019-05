L’Oroscopo di oggi, lunedì 20 Maggio. Cosa ci riserveranno i segni zodiacali in questi primo giorno della settimana? Scopriamolo insieme.

È iniziata una nuova settimana. E anche quest’oggi, lunedì 20 Maggio, noi di SoloGossip siamo pronti per dirvi, segno per segno zodiacale, cosa vi riserveranno gli astri in questa piovosa giornata di fine mese. Ma non solo. Perché, come nostra abitudine, oltre ad elencarvi cosa vi capiterà secondo il vostro zodiacale, abbiamo introdotto una novità davvero pazzesca. Alla fine di ogni mese segno, infatti, vi aggiungeremo il nome di un Vip, con il quale condividete l’oroscopo del giorno. Diciamo la verità, a quanti di voi sarà capitato di pensare: “Chissà di che segno è?”. Ecco. Noi rispondiamo proprio a questa domanda. Cosa aspettate, allora? Proseguite con la lettura. E scoprite cosa vi riserveranno per voi gli astri di oggi. Magari sarà un giorno davvero speciale.

Oroscopo di lunedì 20 maggio: tutte le previsioni zodiacali segno per segno

Eccoci qui. Ancora una volta noi di SoloGossip siamo pronti ad elencarvi, segno dopo segno, tutto quello che oggi, lunedì 20 Maggio, le previsioni astrali dicono per voi. Ma non ci limiteremo solo a questo. Perché, come detto precedentemente, andremo davvero oltre. Condivideremo, infatti, con voi anche il nome del Vip con cui avete in comune il segno zodiacale. Magari, condividere gioie, dolori, successi e tanto altro ancora con personaggi pubblici, può esservi d’aiuto, no? Ma bando alle ciance. Ecco l’oroscopo di lunedì 20 maggio:

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile). Un inizio settimana un po’ turbolento. Nonostante, infatti, gli astri siano dalla vostra parte, fate attenzione a Venere. Siete speranzosi e non dovrete avere grossi problemi per tutta la durata della settimana. Soprattutto in ambito sentimentale. Come voi anche Simona Ventura e Adriano Pappalardo;

Toro (21 Aprile – 20 Maggio). Non è un inizio settimana florido per voi. Ma ben presto tutto cambierà. E ritornerete in ottima forma. Sapete con quale Vip condividete il segno zodiacale? Con la regina di Mediaset: Barbara D'Urso. Nonostante le previsioni, però, la conduttrice napoletana, infatti, è pronta a regalarvi una nuova puntata del Grande Fratello davvero imperdibile questa sera;

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno). In lavoro avrete un po' di problemi. Dovrete risolvere un bel po' di situazioni incomplete che vi faranno stare male. Non disperatevi, però, ben presto tutto cambierà. Anche in amore, state tranquilli. Angiolina Jolie e Raffaella Carrà;

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio). Cari amici del Cancro, cosa vi succede? L'inizio di questa penultima settimana di Maggio non è affatto positiva per voi. Siete stanchi e in ambito lavorativo e sentimentale le cose non vanno a migliorare. Ci vorrà del tempo ma, soprattutto, pazienza. Come voi anche Nina Moric e Christian Vieri;

Leone (23 Luglio – 22 Agosto). È proprio il caso di dirlo: "Un lunedì da Leoni". Ottime notizie per voi, cari amici del Leone. L'inizio di questa settimana sarà per voi davvero splendente. È vero, in questi giorni, siete un po' polemici e cercate sempre il classico 'pelo nell'uovo', ma non lasciatevi distrarre. Siete carichi di energia positiva. Megan Gale e Roul Bova;

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre). Siete un po' sottotono. E purtroppo lo sarete per il resto della settimana. Vi sentite insoddisfatti e polemici. Ma, niente paura, tutto ritornerà alla normalità. Alessandro Cecchi Paone e Belen Rodriguez;

Bilancia (23 Settembre – 23 Ottobre). Per tutta la durata della settimana, siete impegnati a preoccuparvi di recuperare vecchi rapporti. Sia in ambito lavorativo che in ambito sentimentale o, addirittura, in amicizia. Non lasciatevi distrarre, però, da troppe preoccupazioni. Lory Del Santo e Michela Quattrociocche;

Scorpione (24 Ottobre – 21 Novembre). Controllatevi in questo giorno di inizio settimana. Verrete spesso provocati. Cercate, però, di tirare un sospiro di sollievo. E di abbandonare qualsiasi discussione inutile e superflua. Come voi che anche la mitica cantante Carlo Verdone ed Alessia Marcuzzi;

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre). Notizia bomba in amore. Gli astri sono dalla vostra parte in ambito sentimentale. Cosa aspettate, fatevi avanti, no? Gianni Morandi e Steven Spielberg;

Capricorno (22 Dicembre – 21 Gennaio). Siete uno dei pochi segni che, per questo inizio settimana, può cantare vittoria. Per voi, infatti, ci sono dei grossi progetti in arrivo. Sia quelli vecchi che, quindi, riuscirete a risolvere. Che, invece, di nuovi. L'unica cosa da fare è, però: avere fiducia in voi stessi. Manuela Arcuri e Cristian De Sica;

Acquario (22 Gennaio – 19 Febbraio). Fate molto attenzione. Siete davvero agitati in questi ultimi giorni. Quindi, non lasciatevi sopraffare da preoccupazioni lavorative. Perché, vi anticipiamo, le cose in amore saranno peggiori. Christina Aguilera e Tina Turner;

Fate molto attenzione. Siete davvero agitati in questi ultimi giorni. Quindi, non lasciatevi sopraffare da preoccupazioni lavorative. Perché, vi anticipiamo, le cose in amore saranno peggiori. Pesci (20 Febbraio – 21 Marzo). Nulla di buono cari amici dei Pesci. State aspettando da tempo una risposta nel lavoro che non arriva. E, purtroppo, tarderà ancora un po’. Come l’Acquario non lasciatevi sopraffare da questioni inutili. Anche l’amore e la famiglia vogliono la loro parte. Non fate mancare le vostre attenzioni. Manuela Arcuri ed Orlando Bloom.

Insomma, un inizio di settimana davvero diverso per ogni segno zodiacale. C’è chi, ovviamente, gode in questa giornata piovosa. E chi, invece, deve fare i conti con il nervosismo, ansia e stress. Non disperatevi, però. Magari le cose domani saranno completamente diverse, no?