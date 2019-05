Pamela Prati, Eliana Michelazzo preoccupa tutti: “Sto male”

Pamela Prati, l’agente Eliana Michelazzo preoccupa. Dopo la clamorosa confessione dell’entourage della showgirl, arriva un messaggio davvero preoccupante.

Ormai è diventato l’argomento del giorno. Dopo il ‘giallo’ delle nozze di Pamela Prati, spunta un nuovo ‘caso’. Parliamo, infatti, di Eliana Michelazzo, agente della famosa showgirl. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, attualmente, proprietaria dell’agenzia di management è al centro di una nuova bomba di gossip. Proprio ieri, infatti, vi avevamo parlato di un’anteprima pazzesca di Live-Non è la D’Urso. Eliana, dunque, nella puntata di mercoledì dovrebbe confessare di non aver mai conosciuto Marco Caltagirone. E di essere stata lei, in primis, raggirata da un fidanzato ‘fantasma’. Ovviamente, confessioni di tale portata hanno avuto un seguito davvero pazzesco.

Per ulteriori news su Eliana Michelazzo, il ‘caso’ Pamela Prati e le famose nozze con Marco Caltagirone ed, infine, per restare sempre aggiornato sulla questione –> clicca qui

Pamela Prati, Eliana Michelazzo sta male: il messaggio su Instagram

Eliana Michelazzo, in questi ultimi mesi, è stata più volte presa di mira sui social. E non solo. In seguito al ‘caso’ le nozze di Pamela Prati, sia la showgirl che le sue agenti sono state più volte bersaglio di atti vandalici e offese su Instagram. A dichiararlo sono state le dirette interessate. In un’intervista a Verissimo, infatti, sia Eliana che Pamela hanno confessato di aver ricevuto minacce con l’acido. Dopo, però, le scioccanti rivelazione della manager della showgirl riguardo a Marco Caltagirone, la situazione non è affatto migliorata. Anzi, è precipitata. Tanto che, nelle ultime ore, Eliana ha scritto su Instagram un messaggio davvero preoccupante. “Non è facile capire, sto male”, scrive la romana tramite un’Instagram stories. Cosa le sarà successo? Ovviamente, per adesso non è stato spiegato nulla. E non ci sono state ulteriori dichiarazioni da parte della diretta interessata. Certo è che la situazione di Eliana non è assolutamente facile da vivere. Questo lo comprendiamo.