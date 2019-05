Pesanti accuse al Trono Over di Uomini e Donne: volano parole grosse tra Armando, Barbara e Gemma.

Torna come sempre l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne su Canale 5. Ogni lunedì è dedicato ormai al Trono Over con, ovviamente, Gemma Galgani come prima storia raccontata al centro dello studio di Maria De Filippi. La padrona di casa chiede di fare una puntata tranquilla visto che sono ormai verso la fine delle registrazioni e che, nella settimana scorsa con il gesto di versare un secchio d’acqua addosso a Gemma, aveva forse esagerato.

Uomini e Donne, Barbara: “Armando dice che siamo pagate”

Maria De Filippi lancia così il filmato di Gemma che, dietro le quinte del programma, si è sfogata dopo il gavettone. Tina ha ovviamente da ridire su ogni frase della Galgani e quando entra in studio con una ciambella da mare per ironizzare del secchio d’acqua, inizia a dire la sua versione dei fatti ossia che gli opinionisti minano la sua credibilità dandole sempre addosso. Tina si infuria, seguita a ruota da Gianni Sperti: “Non siamo noi a sminuire la tua credibilità, ma tu con i tuoi gesti”. La Galgani cerca di andare avanti e ringrazia Armando per averle dato la giacca, ma a quel punto interviene Barbara: “Ringrazia lo stesso uomo che ha insinuato che io, Gemma e Valentina siamo pagate e che io sono un’infiltrata dalla redazione”. Maria De Filippi ride, ma Armando comincia ad intervenire con sommo disappunto della Galgani che si vede rubata l’attenzione. “Io me ne vado, sei una vergogna come donna, sei cattiva veramente cattiva”. Barbara si lancia dietro le quinte per rincorrere Armando e quando rientra in studio il pubblico urla “fuori, fuori”.

