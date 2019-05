Uomini e Donne, Manuel Galiano rompe il silenzio: lo sfogo sui social a pochi giorni dalla scelta di Giulia Cavaglia. Ecco le sue parole.

Siamo giunti ormai alle battute finali di questa stagione di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni trapelate sul web negli ultimi giorni, il primo a scegliere sarà Andrea Zelletta, l’unico uomo attualmente sul trono più famoso della tv. Per le due fanciulle, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, c’è ancora un po’ di tempo a disposizione per togliersi qualche dubbio. Ma anche la loro scelta, ormai, è dietro l’angolo. Per la bella torinese, la decisione da prendere riguarda due pretendenti molto diversi tra loro. Giulia si trova infatti tra due fuochi: Giulio e Manuel. Ed è stato proprio quest’ultimo, qualche ora fa, a postare una foto molto particolare nelle sue storie di Instagram. Un vero e proprio sfogo, da parte del corteggiatore, a pochi giorni dalla scelta. Scopriamo di che si tratta.

Uomini e Donne, lo sfogo di Manuel su Instagram: sarà lui la scelta di Giulia?

Giulia Cavaglia è stata una delle troniste di questa seconda parte di stagione di Uomini e Donne. Bella e spigliata, l’ex corteggiatrice ha conquistato tutti grazie alla sua partecipazione come tronista. Anche quella fetta di pubblico che non la preferiva quando era tra le pretendenti di Lorenzo Riccardi. Ma ora sul trono c’è lei, e tra qualche giorno arriverà il momento clou della trasmissione. La fatidica scelta: la Cavaglia sceglierà l’uomo con cui voler iniziare una storia a telecamere spente. Chi sono i suoi pretendenti? Due ragazzi completamente opposti tra loro, che, durante il loro percorso nella trasmissione di Maria, non hanno perso occasione per punzecchiarsi. Sono Manuel e Giulio, entrambi molto attratti dalla bella tronista. E entrambi ricambiati. Ma su chi di loro ricadrà la scelta? Ebbene, il favorito sembra essere proprio Manuel Galiano, il genovese che, peraltro, la ragazza aveva già conosciuto precedentemente alla trasmissione. Una semplice simpatia, tra loro, che non è ma diventata altro a causa del fidanzamento di Giulia avvenuto poco dopo.

Sarà questa la volta buona per la coppia? Per molti si. C’è chi parla di destino, ma c’è chi addirittura ha insinuato che i due potessero essere d’accordo. Una sorta di Sara Affi Fella 2.0. Ma per molti, tra i due è nata un vero sentimento. Non per Giulio, il suo rivale in trasmissione, che da sempre lo attacca per il suo carattere spesso provocatorio. E non è il solo. A dargli una forte mano c’è Tina Cipollari, l’inimitabile opinionista, che per Manuel non nutre affatto simpatia. I due hanno avuto vari scontri, spesso anche molto accesi. Saranno le tante critiche ad aver spinto il corteggiatore a pubblicare la sua Instagram Story di qualche ora fa? Il genovese infatti, si è lasciato andare a un lungo sfogo attraverso il suo profilo social. Uno sfogo in cui chiarisce tanti aspetti del suo carattere, giustificando la sua apparente presunzione. Che a Manuel stia salendo un po’ di ansia pre-scelta? Ci può stare. Del resto manca davvero poco, e nonostante i pronostici, Giulio è un “avversario” da non sottovalutare. Ma leggiamo insieme le parole di Manuel, pubblicate qualche ora fa nella storia di Instagram:

Parole forti, che confermano il carattere determinato del corteggiatore di Giulia. E voi cosa ne pensate? Vi piace Manuel o preferite Giulio al fianco della bella Giulietta?

