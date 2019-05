Valentina Dallari in bikini su Instagram: alcuni ‘particolari’ commenti, lasciati dai fan sotto la sua ultima foto, hanno colpito l’ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo quali.

È una delle protagoniste di Uomini e Donne più amata e seguita sul web. Ed è praticamente rinata. Parliamo di Valentina Dallari, ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Lo scorso anno, la deejay è finita sulle pagine dei giornali per un motivo molto triste. Un periodo nero in cui l’ex tronista ha dovuto affrontare il mostro dell’anoressia. Un mostro che però oggi Valentina ha sconfitto. E lo racconta fiera attraverso i suoi profili social. Affinchè, il suo, sia un esempio per chi ancora lotta contro la malattia. Ma la Dallari non si limita a raccontare. La bellissima genovese si mostra in tutta la sua bellezza ai followers, che restano stupiti davanti alla forma fisica ritrovata della ragazza. Followers che hanno invaso anche l’ultima foto postata da Valentina su Instagram. Una foto in costume, che ha ricevuto migliaia di commenti. Alcuni dei quali hanno particolarmente colpito la Dallari. Scopriamo quali.

Per tutte le ultime news, indiscrezioni e aggiornamenti su Valentina Dallari e altri ex protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI

Valentina Dallari in bikini su Instagram: i commenti delle donne la fanno impazzire di gioia

Valentina Dallari è più bella che mai. L’incubo dell’anoressia sembra ormai essere un ricordo lontano. L’ex tronista di Uomini e Donne, ed ex fidanzata di Andrea Melchiorre, appare in forma smagliante nelle sue ultime foto postate sui social. Giudicate voi stessi:

Questa è Valentina, nella sua ultima foto postata sul suo profilo. La ragazza ironizza sui colori del suo bikini, che somigliano a quelli di una caramella. Ma soprattutto, la Dallari sfoggia un fisico da fare invidia. Delle forme perfette, ritrovate, per la gioia dei numerosi fan che da anni la seguono e la sostengono. Soprattutto nel suo periodo più buoi, quando Valentina ha dovuto lasciare casa per curarsi in un centro specializzato. I suoi fan non l’hanno mai abbandonata. Il profilo ufficiale di Valentina conta infatti più di un milione di followers. Followers che anche in questa occasione non hanno perso tempo a far sentire alla loro beniamina il loro calore. Il post ha fatto subito il pieno di cuoricini e commenti. Ma sono stati alcuni commenti in particolare a colpire Valentina. A tal punto che la ragazza ha deciso di rispondere personalmente scrivendo alcune parole sotto la sua foto:

Ebbene si, a far battere il cuore alla deejay sono stati proprio i commenti delle donne. Non solo gli uomini, infatti, apprezzano le foto della bella Vale. La ragazza è piacevolmente sorpresa dal gran numero di sostenitrici femminili che invadono i suoi scatti. Un gran bell’esempio di solidarietà tra donne: una cosa non certo comune, soprattutto sul mondo social. La Dallari decide così di ringraziare pubblicamente le sue fan, dichiarando loro il suo “amore”.

Leggi anche —>Valentina Dallari completamente nuda: posa bollente, follower in delirio

Leggi anche —>Chi è Valentina Dallari: dal trono di Uomini e Donne ai gravi disturbi alimentari