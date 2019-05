Wanda Nara scopre la gamba, ma lo spacco è troppo profondo: si vede tutto. La moglie di Mauro Icardi stupisce i followers sul suo profilo Instagram.

Wanda Nara, la bellissima moglie di Mauro Icardi, sa sempre come far parlare di sé, nel bene e nel male. Ultimamente, la bella argentina è al centro di numerose polemiche, soprattutto per la questione lavorativa legata al futuro di suo marito nell’Inter e per gli scatti hot con Mauro recentemente pubblicati sul profilo Instagram.

La showgirl ha dovuto anche disattivare i commenti su Instagram, in quanto è stata presa di mira da molti utenti. Insomma, non un periodo tranquillo per la famiglia Icardi e per Wanda che, però, non smette di stupire i suoi followers con i numerosi scatti per lo più provocanti.

Un modo attraverso cui Wanda Nara riesce a mettere tutti gli uomini, tifosi e non, d’accordo: attraverso le sue foto postate sul profilo Instagram.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Wanda Nara scopre la gamba, ma lo spacco è troppo profondo

Ieri sera Wanda era presente come sempre nella trasmissione Tiki Taka come opinionista. Ed è proprio nei camerini, prima di andare in onda, che Wanda delizia i suoi followers con una serie di Instagram Stories mozzafiato. In particolare, la bella argentina mostra tutte le fasi di preparazione dietro le quinte. A cominciare dal make-up, fino alla scelta dell’abito. Ed è proprio quest’ultimo che la bella Wanda mostra allo specchio. La particolarità? Uno spacco da urlo che lascia poco spazio all’immaginazione.

Le foto hot con Mauro Icardi

Mauro Icardi e Wanda Nara sono una delle coppie più discusse ultimamente: tra scatti hot, la qquestione sportiva, essendo l’argentina anche agente del marito calciatore, e la presenza della sorella di Mauro al GF che ha reso noto il pessimo rapporto in famiglia. Per quanto riguarda gli scatti hot, i due hanno ricevuto tantissime critiche ed intorno a loro si è creato un vero e proprio polverone mediatico. Alcune fotografie sono state definite anche “censurabili”. Dopo una pioggia di critiche ed offese è intervenuta l’argentina, che ai microfoni di Tiki Taka, programma sportivo in cui partecipa ogni domenica sera, ha svelato il motivo della pubblicazione: per lei l’uso dei social è legato al lavoro: “Dovete dividere la gente che racconta la sua vita su Instagram e chi ci lavora. Noi ci lavoriamo su Instagram”.