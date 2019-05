Il mistero Mark Caltagirone si infittisce sempre più: adesso nella vicenda viene coinvolta anche una cantante molto famosa.

Anche Alessandra Amoroso è stata coinvolta, sua malgrado, nel teatrino televisivo che vede al centro la misteriosa figura di Mark Caltagirone.Il presunto fidanzato e futuro sposo di Pamela Prati ha confessato di averla conosciuto la cantante, ma lei lo ha smentito subito. E’ successo tutto nell’ultima puntata del ‘serale’ di Amici 16. Maria De Filippi ha invitato una delle sue pupille, Alessandra Amoroso, e ha trasmesso anche una commovente clip per ripercorrerne tutta la carriera.

Tra quelli che hanno fatto i complimenti alla cantante salentina, anche Marck Caltagirone (scritto con ‘ck’, quindi ancora più falso del falso): “Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona”, si legge.

Un commento riportato immediatamente ad Alessandra che ha cercato di buttarla sul ridere. Ha detto che in effetti aveva provato a scrivere anche a lei, ma non si ricorda assolutamente il momento nel quale si sarebbero conosciuti. E in effetti nessuno dei fan che seguono da anni Sandrina aveva credito che quella fosse la verità.

Mark Caltagirone, non esiste, lo dice anche Eliana Michelazzo

Quello ad Alessandra Amoroso però è solo l’ultimo capitolo delle fake news legate a Mark (o Marco) Caltagirone, personaggio che da due mesi spopola sulle reti Mediaset e Rai senza mai essersi fatto nemmeno vedere.

Anzi, l’ultima clamorosa news uscita direttamente dalla bocca di Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi agente di Pamela Prati, è che l’uomo non esiste. Nell’intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso e che verrà trasmessa il 22 maggio infatti la donna dice di non averlo mai incontrato, anche se fino ad ora aveva sostenuto il contrario, e di averlo solo visto in quel video sulla macchina della sua socia, Pamela Perricciolo, che era stato trasformato in una prova decisiva. Siamo sicuri che nelle prossime ore arriveranno altre sorprese.

Per essere sempre aggiornato sulla vicenda Mark Caltagirone e Pamela Prati: CLICCA QUI