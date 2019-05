Alessia Macari si sposa col suo fidanzato Oliver Kragl: l’inquietante rivelazione sulla sua prima notte di nozze. Scopriamo cosa è successo.

È una delle showgirl più divertenti della nostra tv. Parliamo di Alessia Macari, la Ciociara di Avanti un altro, ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Per lei, i fiori d’arancio. La ragazza è convolata a nozze ieri con Oliver Kragl, calciatore tedesco col quale ha una relazione da qualche anno. Una splendida notizia, per la bellissima mora, se non fosse per l’ultima, clamorosa, indiscrezione che è venuta fuori. Una voce che riguarda la loro prima notte di nozze: secondo l’Ansa, tra i due ci sarebbe stata una violenta lite. A tal punto che la ragazza avrebbe telefonato al 113. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Alessia Macari si sposa: lite accesa durante la notte, la ragazza chiama il 113

Alessia Macari si è sposata: è stato ieri il giorno in cui, finalmente, ha raggiunto l’altare insieme al suo fidanzato, Oliver Kragl. Una notizia stupenda, che ha emozionato i fan della ciociara, amatissima già nella sua esperienza al GF. Ma qualcosa, per lei, sembra essere andato storto. Stando ha quanto ha riportato l’Ansa, dopo le nozze ci sarebbe stata un’accesa discussione tra i neo sposi. Tanto violenta, che la ragazza avrebbe deciso di chiamare il 113. Secondo quanto riportato, la Macari avrebbe espresso la volontà di voler tornare a casa sua, chiamando un taxi e portando con sé solo alcuni regali ricevuti durante la cerimonia. Una clamorosa decisione, quella che Alessia aveva preso in seguito alla lite col suo nuovo marito, che durante la discussione l’avrebbe pesantemente insultata.

Una notizia che ha lasciato i fan sotto choc. Ma che l’ex gieffina ha smentito attraverso alcune Instagram stories, in cui si trova a letto col suo neo sposo, presso Tenimento San Giuseppe, il luogo dove si è tenuto il ricevimento. E, in seguito a questo video, posta un altra foto, molto eloquente. Date un’occhiata:

Per finire, la Ciociara dichiara che al resto ci penserà il suo avvocato. Dove sarà la verità?