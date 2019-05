Aurora Ramazzotti scatena l”indignazione’ esasperata degli haters per una foto postata su Instagram: tuttavia, non si perde d’animo e risponde a tono.

Aurora Ramazzotti si sta impegnando molto nella cura del suo corpo con il fitness ed una dieta che ha già fatto molto discutere. Basta una bella dose d’allenamento giornaliera per poter sfoggiare un fisico perfetto in vista dell’estate. Estate che, tuttavia, tarda ad arrivare. Insomma, comunque sia Aurora Ramazzotti ha deciso di darci dentro e lo sta facendo accompagnata da un personal trainer molto forte, che si occupa anche di Diletta Leotta, tra l’altro. Parliamo dell’ormai famosissimo Paolo Zotta. Famosissimo perché Diletta lo mette quasi in tutte le storie Instagram in cui si allena.

Aurora Ramazzotti e il personal trainer: qualcuno non è d’accordo

“Non tutti nasciamo fortunati”: uno dei commenti più quotati ai post che pubblica Aurora Ramazzotti su Instagram. Questa volta aveva pubblicato soltanto una foto con Paolo Zotta, il suo personal trainer, ma qualcuno ha deciso che si è troppo fortunati anche per permettersi una figura del genere che cura gli esercizi per il proprio corpo. Certo, diciamo che non è alla portata di tutti, ma andare a rimarcarlo in quel modo… insomma, non sembra eccessivo?

Aurora non si perde d’animo. Anzi, con il suo comportamento semplice, pratico e concreto consiglia la persona in questione di scaricarsi l’applicazione sullo smartphone. A quanto pare, il diretto interessato non ha più ribattuto. A questo punto, potremmo aspettarci anche un commento sulla ‘fortuna di possedere uno smartphone e che non tutti possono permetterselo’. Beh, staremo a vedere. Per ora, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è uscita sicuramente ‘illesa’ dallo scontro perché ha saputo mantenere un atteggiamento corretto. E non è sempre facile. No, perché ce ne sono tanti altri che veramente rischiano di far perdere le staffe anche alla persona più buona del mondo.