Al Grande Fratello le sorprese non finiscono mai: mentre Barbara D’Urso ha affrontato il caso Pamela Prato, ha fatto una rivelazione shock in diretta.

Una storia che ha davvero dell’incredibile quella della showgirl Pamela Prati. Dopo settimane e settimane di gossip, news, indiscrezioni e aggiornamenti, arriva la notizia che tutti aspettavano. Mark Caltagirone non esiste e il matrimonio è tutta una farsa. Queste sono state le ultime dichiarazioni dell’agente dell’ex soubrette, Eliana Michelazzo. La giovane manager, dopo aver preso parte a questa assurda bugia, ha però deciso di esporsi e dire finalmente tutta la verità a Barbara D’Urso. Difatti, l’intervista rivelatrice della Michelazzo è già stata registrata e sarà mandata in onda mercoledì sera a “Live – Non è la D’Urso”. Nel frattempo però Eliana ha postato sul suo profilo Instagram già alcune anticipazioni a riguardo. In particolare ha dichiarato di aver vissuto anche lei un’esperienza simile quando fu raggirata da un fidanzato “fantasma”, di nome Simone Coppi. Tuttavia la Michelazzo non si ferma qui, ha infatti espresso la volontà di voler andare via all’estero o magari in un posto come la casa del Grande Fratello, per allontanarsi da tutto lo stress mediatico. Nelle ultime ore però, la Mediaset ha subito preso la notizia come rivelante e ha risposto alla richiesta sul suo profilo Twitter. Secondo la rete, la richiesta della Michelazzo non è mai stata presa in considerazione. Tuttavia, tra le varie anticipazioni del reality, è comunque presente l’intervento dell’agente stasera in diretta tv. Scopriamo insieme com’è andata a finire.

Grande Fratello 16, Barbara D’Urso e la rivelazione shock: dopo aver parlato di Eliana Michelazzo…

Dopo diversi confronti, incontri con i parenti, lacrime e sorrisi, Barbara D’Urso si prende qualche minuto per parlare del caso Pamela Prati. La conduttrice ha rivelato che l’agente Eliana, nell’intervista registra, ha confessato alcune indiscrezioni shock oltre alle prove che dimostrano la totale non esistenza di Mark Caltagirone. Ma le dichiarazioni non finiscono qui. Infatti la Michelazzo ha confessato anche di essere stata la prima vittima di questo giro di fidanzati fantasma, dopo che è stata convinta di essere stata sposata da 10 anni con un uomo. La conduttrice sottolinea che anche se il racconto sembra qualcosa di assurdo e totalmente fantasioso, mercoledì troverà giustizia attraverso dettagli veramente incredibili. Inoltre, dopo aver mandato in onda l’intervista registrata, Eliana sarà anche presente in diretta all’interno dello studio poiché la conduttrice ancora non riesce a chiarire tutti i dubbi.

Barbara D’Urso confessa: “Anch’io ho un Mark Caltagirone”

A questo punto la conduttrice però lascia tutti a bocca aperta con una rivelazione incredibile. Si è infatti resa conto che anche lei ha un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Alfonzo Signorini, Sara Varone, della stessa Eliana Michelazzo, “Coppi”. La conduttrice basita si chiede a questo punto se questa persona esiste o meno ma non rivela ulteriori dettagli. Infatti vedremo e ascolteremo tutti nella puntata che andrà in onda mercoledì sera.