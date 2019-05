Carlo Conti sarebbe pronto a lasciare la Rai per Mediaset. Il rinnovo contrattuale tarda ad arrivare e la concorrenza di Alessandro Cattelan lo avrebbe innervosito. Quale sarà il suo futuro?

Da quasi 30 anni Carlo Conti è uno dei volti storici della Rai e in particolare di Rai 1. Sarà così sicuramente fino a giugno, ma le ultime anticipazioni tv sulla prossima stagione lo danno in partenza per Mediaset. Un’indiscrezione clamorosa, considerando che il popolare conduttore fiorentino ha costruito buona parte della sua carriera proprio a Viale Mazzini. Eppure mai come quest’anno la concorrenza alla tv di stato lo sta tentando e la mancanza di voci certe sul suo rinnovo contrattuale sta aumentando l’incertezza.

Per avere altre news su Carlo Conti e restare aggiornato sull’argomento: CLICCA QUI

Secondo quanto anticipa il quotidiano ‘La Repubblica’ la linea della dirigenza Rai sarebbe chiara, quella del risparmio e quindi del taglio agli stipendi, per lui come per altri presentatori storici a cominciare da Fabio Fazio. In particolare per Conti si parla di una riduzione pari al 10%, ma la proposta sarebbe stata subito rigettata.

Intanto però il termine del 30 giugno, giorno della scadenza contrattuale si avvicina, e dargli ancora più fastidio ci sarebbero le trattative per portare invece in Rai un emergente come Alessandro Cattelan per farlo diventare anche il conduttore del Festival di Sanremo 2020.

Carlo Conti pronto a raggiungere Maria De Filippi?

Carlo Conti quindi sarebbe pronto a lasciare la Rai come aveva già annunciato qualche mese fa la rivista ‘Chi’? Sembra sempre più probabile anche per la sua profonda amicizia con Maria De Filippi, voluta accanto a lui anche come conduttrice di Sanremo 2017.

Basteranno le voci sull’arrivo di Alessandro Cattelan da Sky alla Rai per non fargli rinnovare il contratto? Lo vedremo nelle prossime settimane. Intanto però l’unica cosa certa è che il popolare volto tv toscano dopo aver chiuso la stagione de La Corrida in prima serata su Rai 1 dal 16 giugno tornerà su Rai 3 con una nuova stagione di Ieri e Oggi. Nella prima puntata come ospiti ha invitato gli amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

SP