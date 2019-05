Cecilia Rodriguez in intimo, non sa di essere ripresa: il gesto ‘bollente’. Ignazio Moser pubblica un video su Instagram e Cecilia si scatena.

Cecilia Rodriguez oggi ha regalato ai suoi followers delle Instagram Stories davvero bollenti. La bellissima argentina, infatti, ha partecipato ad uno shooting fotografico in intimo insieme al suo fidanzato. Ormai la coppia si mostra più felice che mai sui social e Cecilia è ogni giorno più innamorata di Ignazio Moser. Proprio quest’ultimo, durante lo shooting, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram, immortalando Cecilia che non si era accorta di essere ripresa.

Cecilia Rodriguez in intimo il gesto ‘bollente’ ripreso da Ignazio

Ignazio Moser condivide tra le sue Instagram Stories un video in cui appare Cecilia Rodriguez di spalle con un completino intimo davvero sexy. Ma non è questo ad attirare l’attenzione di tutti, bensì il gesto bollente di Cecilia: una camminata e consecutiva “sculettata” davanti lo specchio.

La storia con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate ed apprezzate. Il loro amore è scoppiato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Oggi, Ignazio e Cecilia sono più innamorati che mai ed hanno dimostrato a tutti come il sentimento che li lega sia speciale ed indissolubile. A testimoniarlo le continue e periodiche fotografie postate dai due sui social che li ritraggono innamorati e felici. Chissà se a breve si parlerà anche di matrimonio.