Chiara Ferragni Cannes, nuovo look e spacco vertiginoso. I fan impazziscono per lei. La fashion blogger non smette mai di stupire.

Chiara Ferragni torna a Cannes, e lo fa in grande stile. Non smette mai di stupire la fashion blogger più famosa al mondo. Questa volta ha lasciato tutti senza parole. Nuovo look per lei, il taglio di capelli è evidente. Ma soprattutto, impossibile non notare lo spacco vertiginoso del suo vestito firmato Philosophy by Lorenzo Serafini. Un look grintoso e quasi “aggressivo” che porta Chiara Ferragni sul podio delle regine del red carpet francese.

Nuovo look di Chiara Ferragni a Cannes

La Ferragni incanta il red carpet di Cannes. E non solo. Anche i suoi followers sono senza parole per il nuovo look della fashion blogger più famosa al mondo. L’abito poi fa la sua parte: top cortissimo con fibbie e cristalli e una maxi gonna con spacco pronunciato.

Per Chiara Ferragni si tratta della quinta presenza al Festival di Cannes. Infatti, proprio oggi ha deciso di condividere con i suoi followers tutti gli scatti degli outfit passati. Chissà se tra tutti quelli pubblicati, gli utenti preferiscano quello sfoggiato oggi. Una scelta decisamente più azzardata rispetto agli outfit più romantici sfoggiati da lei stessa durante le passate edizioni del Festival.

Sono migliaia i commenti dei suoi seguaci che hanno apprezzato notevolmente il look di Chiara Ferragni, che presto volerà a Los Angeles per raggiungere suo marito Fedez e il piccolo Leoncino per una bella vacanza di famiglia.