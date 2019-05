Elettra Lamborghini è una vera forza della natura, visibilmente scatenata si lascia andare ad un balletto da capogiro su Instagram. Le movenze sono da urlo.

In queste ultime settimane Elettra Lamborghini è molto impegnata con il talent di Rai Due, The Voice 2019. Insieme a Gue Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio, la regina del twerking è alla ricerca disperata della ‘Voce d’Italia’. In queste quattro puntate dello show, perché per adesso solo queste sono andate in onda, Elettra ha mostrato a tutti il suo forte carattere. Lasciando intravedere, però, anche il suo lato esuberante e, perché no, anche un po’ sbarazzino. Ebbene. È proprio questo lato che si intravede anche un delizioso video, pubblicato pochi giorni, su Instagram. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Elettra Lamborghini, la sua esperienza a The Voice, il suo team ed, infine, per restare aggiornato su tutto ciò che riguarda il talent di Rai Due –> clicca qui

Elettra Lamborghini scatenata: il balletto da urlo fa impazzire Instagram

Elettra Lamborghini non è assolutamente un personaggio sconosciuto nel nostro paese. Oltre a The Voice, di cui è giudice, la giovane ereditiera si è fatta conoscere ed apprezzare in tantissimi reality show. Sia in Italia che in Spagna, sia chiaro. Proprio per questo, probabilmente, la sua popolarità è indiscussa. È una donna davvero molto apprezzata e, soprattutto, ‘seguita’ sui social. Pensate, su Instagram la bella Elettra conta all’incirca 4 milioni di followers. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Tuttavia, immaginiamo perfettamente la loro reazione quando, in occasione del suo compleanno, la regina del twerking ha condiviso un balletto davvero mozzafiato. È nei camerini, lo si capisce chiaramente dai vestiti mostrati sulla sinistra. E si lascia immortalare mentre balla sulle note di una dolcissima canzone. Da come si può vedere dal post riproposto in alto, infatti, sembra che il video sia piaciuto davvero a tantissimi dei suoi seguaci. Più di 323 mila ‘likes’ e più di 3 mila commenti. Insomma, un vero e proprio successo.