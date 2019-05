Eliana Michelazzo malore: soccorsa nella notte da Selvaggia Roma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e protagonista ha avuto un malore questa notte.



È il personaggio, ormai, del momento. Eliana Michelazzo, negli ultimi mesi, è al centro di un vero e proprio ciclone di gossip per la vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Eliana Michelazzo era corteggiatrice di Federico Mastrostefano nell’edizione 2008-2009.

Ieri, Eliana Michelazzo doveva essere presente in studio da Barbara d’Urso durante la diretta del Grande Fratello, ma non si è presentata. La sua amica ed ex protagonista di Temptation Island, Selvaggia Roma, ha svelato il motivo di questa assenza.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Eliana Michelazzo soccorsa nella notte da Selvaggia Roma per un malore

Eliana Michelazzo ha avuto un malore. E a soccorrerla è stata proprio Selvaggia Roma che domenica scorsa era ospite di Barbara d’Urso per difendere l’amica dai continui attacchi mediatici legati alla vicenda di Pamela Prati.

Selvaggia tramite una Instagram Stories ha dichiarato di aver soccorso Eliana nel cuore della notte. Si dice, inoltre, molto addolorata nel vedere un’amica in condizioni così critiche: “Sarà un tragitto lungo per Eli. Ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto.”

Sarà stato lo stress legato al gossip del momento ad aver provocato il malore? Intanto Eliana sarà ospite domani a Live – Non è la D’Urso per fare chiarezza una volta per tutte sulla questione del finto matrimonio tra Pamela Prati e lo sposo fantasma Mark Caltagirone.

Dunque, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto ciò che ha raccontato alla D’Urso.