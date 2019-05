Uomini e Donne, l’ex tronista Fabio Colloricchio ritorna a parlare della sua ex Nicole Mazzocato. Ecco cosa dichiara durante la sua avventura in Spagna.

Continua l’avventura di Fabio Colloricchio nel reality show spagnolo Supervivientes. La presenza del bell’argentino non è passata affatto inosservata. In questo poche settimane di reality, infatti, Fabio ha fatto parlare moltissimo di sé. Non soltanto per il nuovo flirt con Violeta, sua compagna di viaggio. Ma anche, e soprattutto diremmo, per le scioccanti rivelazioni che, pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto verso Nicole Mazzocato, sua ex fidanzata, e verso la loro storia d’amore, durata quattro anni. Confessioni che, come riportato dal Vicolodellenews, spiazzano davvero tutti. Ma vediamo tutto nello specifico.

Fabio Colloricchio ritorna a parlare di Nicole Mazzocato e…

Correva l’anno 2015 quando Fabio Colloricchio, tronista dell’epoca di Uomini e Donne, scelse Nicole Mazzocato. Il loro percorso fu parecchio travagliato all’interno del famoso dating show di Canale 5. Tuttavia, però, l’amore prevalse. La loro relazione è, infatti durata, tra alti e bassi, circa 4 anni. Fino a quando, però, recentemente entrambi hanno comunicato la fine della loro storia. Da quel momento è successo un po’ di tutto. Nicola, infatti, sembra averlo dimenticato. E di essersi buttata in un’altra storia. Fabio, dal canto suo invece, ha sfruttato una nuova opportunità televisiva. Diventando, così, un naufrago di Supervivientes, versione spagnolo della nostra Isola dei Famosi. Tuttavia, come dicevamo, la sua presenza non è affatto passata inosservata. Soprattutto per alcune recenti dichiarazioni che Fabio ha fatto nei confronti di Nicole e della loro relazione. Stando a quando riportato sul VicolodelleNews, infatti, l’argentino si sarebbe sfogato. E non avrebbe espresso delle parole tanto piacevoli nei confronti della sua ex e della precedente relazione. Anzi, a detta sua infatti, Fabio avrebbe avuto dei problemi seri con Nicole. E per questo si sente ancora provato. Insomma, delle dichiarazioni che spiazzano. Come reagirà Nicole?