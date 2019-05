Francesca De André e Cristiano Malgioglio: adesso a parlare è Fabrizia che si schiera a difesa della ragazza.

Francesca De André, concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, ha avuto uno screzio abbastanza acceso con Cristiano Malgioglio. In trasmissione si è parlato del nonno di Francesca, Fabrizio, e l’opinionista presente in studio ci è andato giù pesante nell’attaccare la ragazza. “Tuo nonno non sarebbe contento di come ti stai comportando”, questa è la versione un po’ più dolce di quello che ha detto Malgioglio.

Francesca De André e lo scontro con Malgioglio: interviene sua sorella Fabrizia

“Cristiano ha usato il nome di nostro nonno in un contesto sbagliato”, esordisce Fabrizia De André in trasmissione a Pomeriggio Cinque. Certo, non può difendere sua sorella che ha sbagliato nei modi utilizzati nel confrontarsi con Malgioglio. Allo stesso tempo, però, Fabrizia non si sente di dare tutta la colpa a sua sorella.

“Nostro nonno è stato una guida spirituale per Francesca”: ecco perché, come spiega Fabrizia, evidentemente Francesca ha perso un po’ le staffe in trasmissione durante la serata del Grande Fratello. D’altronde, per lei non è stata una serata proprio ‘semplice’, anzi, tutt’altro.

Cosa è successo tra Malgioglio e Francesca

“Dovresti vergognarti per tutti i danni che hai provocato, non sei normale, per questo gli uomini ti lasciano”: non proprio parole carine da parte di Cristiano Malgioglio alla giovane Francesca. “Mio nonno non te l’avrebbe mai permesso”: ribatte Francesca De André. Le immagini vengono mostrate ancora una volta a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso che spiega: “Cristiano forse non si è reso conto di quello che aveva detto ed ho insistito affinché chiedesse scusa”. Barbara D’Urso conosce molto bene la storia di Francesca e Fabrizia che non è stata facile. Come sappiamo, la ragazza è stata diffidata affinché non parlasse della sua famiglia e, va evidenziato, sta tenendo – almeno in questo senso – una condotta perfetta. La lite furiosa tra Cristiano e Francesca ha avuto un lieto fine perché entrambi hanno posto all’altro le proprie scuse. Speriamo non si verifichino altri episodi simili…