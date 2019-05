Grande Fratello 16, lo sfogo di Francesca De André post puntata.

Ieri, lunedì 20 maggio 2019 è andata in onda una nuova puntata de Grande Fratello e la puntata, condotta da Barbara D’Urso, è stata ovviamente bella intensa e ricca di colpi di scena, soprattutto per Francesca De André che ha scoperto che il fidanzato ha deciso di prendere una pausa e che, soprattutto, è stato paparazzato con un’altra donna.

Francesca De André, sfogo amaro dopo la puntata

Nella puntata di ieri del Grande Fratello 16, infatti, Gennaro ha mostrato una foto di Giorgio con un’altra ragazza. Genny in confessionale ha dichiarato che era giusto che lei vedesse e realizzasse cosa stava succedendo fuori: “Non c’è peggiore persona di chi entra qui dentro e poi tre giorni prima sta con un’altra”. Francesca dal canto suo in confessionale è disperata e piange ripetendo che non ci può credere: “Sono così stupida, non ci credo che per l’ennesima volta ho scelto un uomo di m***a, deve sparire dalla mia vita completamente, sono un’idiota patentata, cosa ho fatto di male, non voglio un confronto non voglio niente. Come si fa a riaprire il cuore a qualcuno quando poi si ricevono solo coltellate”.

Gennaro, le reazioni dopo la lettera del padre al Grande Fratello

La serata è poi continuata male per Francesca che ha litigato anche con Martina che, nella prova “Ultimo bacio” pare averci provato con Gennaro e con Gaetano. Proprio Francesca sostiene che Martina parla bene e razzola male. Gennaro e Daniele parlano privatamente e l’ex “flirt” di Martina sostiene di non essere minimamente interessato alla cosa. Altro momento intenso è stata la lettera ricevuta da Gennaro da parte del padre che è sparito dalla sua vita quando lui era molto piccolo. Il concorrente in confessionale dichiara: “Finalmente si è fatto avanti e le versioni sebbene diverse devono essere ascoltate entrambe anche se io credo ciecamente a mia madre”. Gennaro ovviamente riflette su questa cosa ed è particolarmente turbato. Nella puntata di lunedì 20 maggio poi abbiamo visto l’eliminazione di Gennaro che fa soffrire un po’ Erika e, nel mentre, l’ingresso di Vladimir Luxuria nella casa del Grande Fratello.

