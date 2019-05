Grande Fratello, Francesca De Andrè si è scagliata contro l’ex Giorgio Tambellini: accuse molto forti.

L’esperienza del Grande Fratello per Francesca De Andrè è ormai fatta di alti e bassi: per la concorrente le ultime due dirette sono state ricche di colpi di scena. Era fidanzata con Giorgio Tambellini: l’uomo ieri ha deciso di lasciarla tramite un post su Instagram. I litigi con Mila Suarez, i presunti tradimenti, il feeling con il coinquilino Gennaro: sono questi i temi che girano intorno al suo nome. Intanto però la De Andrè si è lasciata andare a qualche accusa particolarmente forte al termine della diretta durante una chiacchiera con Valentina Vignali. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Francesca De Andrè si sfoga contro l’ex Giorgio Tambellini: accuse molto pesanti

Francesca De Andrè potrebbe finire in un nuovo polverone mediatico, più di quanto non ci sia già. Al termine della diretta di ieri sera, 20 maggio 2019, che l’ha vista protagonista per essere stata lasciata dal suo compagno, Giorgio, tramite un post su Instagram, si è lasciata andare a qualche dichiarazione forte.

La De Andrè, durante una chiacchiera con la sua coinquilina Valentina Vignali, ha fatto una forte accusa al suo ex. Le due amiche hanno parlato del tradimento e Francesca si è fatta scappare un dettaglio sulla vita di Giorgio. Riferendosi al tradimento, la genovese ha affermato: “Poteva essere che è andato a drogarsi in macchina”.

Chi sa come reagirà Giorgio a questa pesante accusa, arriverà un’altra querela per la De Andrè?

