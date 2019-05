Francesco Chiofalo fa una struggente confessione. Dopo l’operazione al cervello, per l’asportazione del tumore, ecco le sue condizioni di salute.

La scoperta della sua malattia è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Era il periodo di Natale quando Francesco Chiofalo, tramite un’Instagram stories, ha annunciato di avere un tumore al cervello. Scoperto in seguito ad un incidente con la moto, il romano si è dovuto sottoporre con urgenza ad un delicato e rischioso intervento chirurgico. Mirato, appunto, alla rimozione del tumore. Sono passati circa 4 mesi da quel momento ed, attualmente, Francesco può dire di avercela fatta. L’operazione è andata alla grande. E pian piano anche lui sta riprendendo la routine di sempre. Nonostante, ovviamente, non possa ancora ‘strafare’. Ma, adesso, come sta? Ecco che è il diritto interessato a spiegare le sue attuali condizioni di salute.

Francesco Chiofalo, la confessione su Instagram spiazza

Ovviamente, subito dopo l’operazione, Francesco Chiofalo ha dovuto subire delle grosse conseguenze fisiche. Con il passare del tempo, però, le cose sembrano stiano andando per il verso giusto. Pian piano, infatti, Francesco sembra essersi ripreso fisicamente. Ma, soprattutto, mentalmente. Immaginiamo che, scoprire di avere un tumore, non sia affatto facile. Tuttavia, però, Francesco, duro com’è, può dire di avercela fatta. Ma adesso come sta? Ebbene. A rispondere a questo domanda è il diretto interessato. Su Instagram, infatti, il romano si è dedicato un po’ ai suoi fan. Ed, in particolare, alle loro domande. E così, alla domanda di un suo followers che gli chiedeva il suo stato di salute attuale, Francesco fa una struggente confessione. “Non ho più la sensibilità della gamba destra. E non posso più guidare”, dichiara il Chiofalo. Ma non solo. Francesco, infatti, afferma di soffrire ancora di problemi di vista. E di aver cambiato già più volte le lenti ai suoi occhiali.