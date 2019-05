Gennaro Lillio ha ricevuto una lettera da suo padre al Grande Fratello. Il concorrente visibilmente emozionato è scoppiato in lacrime.

La settima puntata del Grande Fratello 16 è stata ricca di colpi di scena. Uno dei momenti più toccanti della serata ha visto protagonista Gennaro Lillio. Il concorrente napoletano nel corso della diretta ha ricevuto una lettera da suo padre. L’uomo tramite la lettera ha chiesto a suo figlio un confronto senza telecamere. Il papà di Gennaro ha chiesto al gieffino di non calpestare più la sua privacy. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su quanto accaduto.

Grande Fratello 16, Gennaro felice per la lettera ricevuta dal padre

Gennaro si è detto felice di aver ricevuto una lettera da suo padre che non vede da diverso tempo. Il concorrente del Grande Fratello ha deciso di accettare la richiesta di suo padre, una volta uscito dalla casa Gennaro avrà dunque modo di avere un chiarimento faccia a faccia con l’uomo che l’ha messo al modo. Ecco la lettera scritta dal padre Giuseppe: “Ciao Gennaro, sono Giuseppe tuo padre. Non mi interessa la visibilità ma mi è sembrato giusto dirti la mia visto che mi hai tirato in ballo. Vorrei solo avere un confronto con voi al di fuori del contesto televisivo”.

Per restare aggiornato sulle news dei concorrenti del Grande Fratello 16, CLICCA QUI

Gennaro e Francesca di danno supporto a vicenda al GF

Gennaro e Francesca non hanno vissuto un infanzia rosa e fiori, entrambi infatti hanno dovuto affrontare delle difficoltà. La De André e Lillio nella casa del Grande Fratello hanno instaurato un rapporto davvero speciale, i due gieffini in più circostanze si sono allontanati dal resto del gruppo per scambiarsi delle coccole. Quella tra Gennaro e Francesca è solo amicizia oppure c’è dell’altro? Non ci resta che attendere qualche giorno per vedere come si evolve la relazione tra i due gieffini.