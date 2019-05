Una puntata davvero ricca di sorprese quella di stasera del Grande Fratello: la conduttrice Barbara D’Urso ferma tutto per Francesca De Andrè. Scopriamo il perché.

La settima puntata del Grande Fratello ha avuto inizio con un’incredibile scoop riguardo il fidanzato di una delle concorrenti. Stiamo parlando di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, che è stato nuovamente paparazzato in compagnia di un’altra donna. Le foto shock con la ragazza mora hanno completamente sconvolto la De Andrè che più volte ha rivelato in diretta di voler lasciare il programma. Francesca ha confessato inoltre di essere stanca di queste notizie che la stanno completamente distruggendo. Ad aggiornare la ragazza, oltre alla conduttrice, è stata la sorella Fabrizia che una volta entrata in casa ha fatto di tutto per tranquillizzare Francesca. La puntata, che ha visto per la maggior parte questa indiscrezione shock, ad un certo punto ha dovuto vagliare argomenti differenti. Ad un certo punto però la conduttrice ha fermato il programma per riprendere la De Andrè completamente sfatta dalla dura verità.

Grande Fratello 16, Barbara D’Urso ferma tutto: stupore in diretta

Barbara D’Urso, prima di parlare direttamente con Gaetano ed Erica, ferma la scaletta per parlare con Francesca. La ragazza in quel momento è completamente sfatta e inondata di lacrime. Per questo motivo la conduttrice cerca di tranquillizzarla e, dopo aver affermato che secondo lei è una persona bella, intelligente e sensibile proferisce così: “Io so che significa mettersi la corazza e ricorda che quel ragazzo non ti merita”. La D’Urso inoltre rivela che la De Andrè ha affrontato situazioni ancora più pesanti che non sono mai state raccontate. Proprio per questo motivo le consiglia di chiudersi nel bagno dopo la diretta dove nessuno la può vedere come ha fatto lei stessa più volte nella sua vita.