Grande Fratello 16, Martina prende una forte decisione dopo la puntata di ieri sera: c’entra il veronese Daniele, per il quale la ragazza ha una cotta. Ecco cosa ha deciso.

Una puntata scoppiettante, quella di ieri del Grande Fratello 16. Una puntata che, come sempre, ha lasciato degli strascichi. Tra i concorrenti maggiormente colpiti dall’appuntamento del lunedì sera, c’è sicuramente lei, Martina. La ragazza dal cuore di latta cantata da Irama ha dovuto nuovamente affrontare l’argomento “Daniele”. Un argomento scottante per la concorrente, che in una chiacchierata con Erica, racconta di essere stanca di questa situazione. A tal punto da prendere una drastica decisione. Scopriamo insieme cosa è successo.

Per tutte le ultime news su Martina e Daniele, e tutti i concorrenti del Grande Fratello 16 CLICCA QUI

Grande Fratello 16, Martina prende una forte decisione: avrà davvero chiuso con Daniele?

Tra le coppie- non coppie dell’attuale edizione del Grande Fratello c’è sicuramente quella formata da Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Tra i due, il feeling è nato sin da subito. Ma la loro love-story non è mai decollata. Colpa probabilmente del bel veronese, che sembra non essere intenzionato a instaurare un rapporto “impegnativo” con la Nasoni. Ed è stata proprio quest’ultima a confessare alla sua amica Erica il suo disagio. La ragazza appare davvero stanca delle continue discussioni riguardo questa “complicata” relazione. Il consiglio di Erica è solo uno: prendere le distanze da Daniele. Solo così Martina potrà, man mano, liberarsi dal suo sentimento. Facile a dirsi. Ma non è certo semplice per Martina smettere di dormire con lui: l’interesse della ragazza nei confronti di Daniele è davvero palese.

Ma al termine della discussione, grazie anche a Erica che le ha ricordato il consiglio datole dal padre, Martina giunge a un’importante conclusione: “Basta, non sopporto più questa situazione, non voglio più continuare così.” E continua dichiarando di voler vivere questa esperienza pensando solo a se stessa, senza aspettarsi nessuna storia d’amore con nessuno. “Daniele lo rivedrò fuori da qui come qualsiasi altro concorrente”. Avrà davvero deciso di allontanarsi una volta per tutte dal bel veronese? Staremo a vedere!