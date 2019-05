Al Grande Fratello 16 oltre ai confronti arriva anche il perdono: la concorrente Erica infatti perdona Gaetano dopo il brutto gesto nei suoi confronti.

Nella scorsa puntata del casa più spiata d’Italia, avevamo visto Barbara D’Urso davvero infuriata. L’arrabbiatura era dovuta ad un gesto e comportamento del concorrente Gaetano. E’ ormai noto a tutti che nelle ultime settimane tra il ragazzo ed Erica c’è stato un forte avvicinamento. Il concorrente però, nel confrontarsi con gli altri, ha detto qualcosa di troppo. Sono state fatte alcune rivelazioni su dettagli abbastanza intimi di quello che era successo tra la coppia. Proprio per questo motivo la conduttrice, in difesa di Erica, ha deciso di richiamare il concorrente. A quanto pare le dichiarazioni erano così pesanti che stesso la conduttrice ha evitato di mandarle in onda. Gaetano, durante la serata, ha cercato più volte di difendersi senza successo e a quel punto anche Erica ha deciso di replicare dicendo la sua. Inizialmente ha confessato di vergognarsi ma con il passare della settimana sembra che le idee sono cambiate. Proprio per questo motivo la conduttrice richiama all’attenzione la coppia in questione. Vediamo cos’è successo.

Grande Fratello 16, Erica perdona Gaetano dopo le rivelazioni shock

Durante la settimana il concorrente Gaetano ha deciso in tutti i modi di farsi perdonare. In primis le ha lasciato un dolcissimo biglietto con scritto “perdonami” sul letto. Rivela infatti di essersi reso conto dell’orribile gesto compiuto, di aver sbagliato e soprattutto di voler rimediare. Oltre al messaggio il concorrente cerca in tutti i modi di avvicinarsi a lei. Erica sorpresa si chiede se tutto questo è lo schema di un gioco o altro. Tuttavia la ragazza decide lo stesso di perdonare Gaetano perché visibilmente presa. Rivela inoltre di essere fatta in questo modo: inizialmente sdrammatizza e poi arriva al perdono. L’opinionista Iva, come anche la conduttrice, però non è d’accordo con lei e si chiede a gran voce come sia possibile perdonare un uomo dopo questo assurdo gesto. Confessa addirittura di doversi allontanare da lui invece di stargli vicino. A questo punto Erica replica e confessa di essere stata molto arrabbiata per tanto tempo. “Ho fatto talmente tanti discorsi sia a lui che agli altri che in tutta la casa non mi si sopportava più” dichiara inoltre la concorrente. Erica rivela inoltre di aver visto un fondo di verità nelle sue scuse, di conseguenza non se l’è sentita di non perdonarlo.