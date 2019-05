Durante la puntata del Grande Fratello Francesca De Andrè è distrutta per la verità sul fidanzato. Ma ecco cos’è accaduto subito dopo le tristi immagini.

Quella di ieri non è stata una puntata del Grande Fratello affatto facile per Francesca De Andrè. Non solo, infatti, la giovane ragazza ha visto in diretta le immagini del tradimento del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Ma ha scoperto in diretta che, poche ore prima, l’uomo che lei amava l’ha lasciata su Instagram. Un colpo davvero basso, quindi. Pertanto, è più che comprensibile la sua reazione. Si, è vero. Francesca aveva accanto sua sorella e Gennaro pronti a consolarla. Ma, ovviamente, in quel momento lei era completamente distrutta. E le immagini lo testimoniano. Tuttavia, però, al termine della puntata è accaduto qualcosa davvero di inaspettato. Ecco di cosa parliamo.

Grande Fratello, Francesca è distrutta per le immagini appena viste

Ancora una volta, quindi, Francesca De Andrè è stata al centro della settima puntata del Grande Fratello. Appuntamento che, come detto precedentemente, per lei non è stato affatto facile. Scoprire il tradimento del proprio fidanzato e, in seguito, venire a conoscenza che ti ha lasciato con un post su Instagram, non deve essere affatto una bella cosa. Per questo motivo, quindi, la sua reazione è più che comprensibile e compatibile. Tuttavia, però, c’è chi, alla visione di queste tristi immagini, si è sentito toccare. Ed ha voluto esprime delle parole di conforto per la giovane ragazza. Parliamo di Alice De Andrè, sorella minore di Francesca. La quale, subito dopo la puntata, ha scritto un lungo post su Instagram. Eccolo di seguito:

Insomma, le parole di Alice sono davvero molto dure nei confronti di ciò che aveva visto in diretta. ‘Un vero e proprio scempio’, dichiara la giovane. Tuttavia, però, non mancano le parole di conforto per la sua dolce sorella. ‘Quando uscirà, capirà chi ci tiene a lei’, conclude Alice.