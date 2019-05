Grande Fratello, Barbara D’Urso lancia una frecciatina in diretta. È il momento dell’eliminato, ma la conduttrice ha qualche sassolino da togliersi.

La settima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 maggio, è stata davvero fantastica. Tantissimi, infatti, sono stati gli argomenti trattati ed affrontati durante la diretta. A partire dalle immagine mostrate a Francesca De Andrè del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Fino alla sorpresa a Serena Rutelli. Ovviamente, però, si è offerto anche ampio spazio ai nominati della settimana. E, soprattutto, all’eliminato della serata. In nomination, infatti, vi erano: Serena, Michael, Erica e Gaetano. Ebbene. Proprio durante il momento del secondo verdetto, la bella padrona di casa si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Lanciando una vera e propria frecciatina. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Per ulteriori news sul Grande Fratello, le schede di tutti i concorrenti ed, infine, per restare aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade in casa –> clicca qui

Grande Fratello, Barbara D’Urso lancia una frecciatina in diretta

Il momento della comunicazione dell’eliminato è davvero molto particolare. I nominati della settimana, infatti, si ritrovano al centro del salotto, abbracciati tra loro, sperando che Barbara D’Urso non pronunci affatto il loro nome. Tuttavia, però, il momento del verdetto della diretta di ieri sera è stato davvero molto particolare. Dopo aver detto a Serena Rutelli di essersi salvata dalla nomination, la padrona di casa chiama al centro del salotto i restanti nominati: Michael, Erica e Gaetano. Prima, però, di pronunciare il nome di chi poteva risedersi accanto ai suoi compagni, la D’Urso ha lanciato una chiara frecciatina. “Il pubblico, solo ed esclusivamente il pubblico, decide”, ha esordito così la conduttrice. Certo, un’affermazione un po’ strana. Tuttavia, però, c’è un motivo. E, infatti, Barbara spiega: “Mi riferisco a chi ha fatto della battute. Non lo consento a nessuno.” La domanda adesso è lecita: a chi si riferisce la D’Urso? A Valentina Vignali e Gaetano Arena, i quali proprio in settimana hanno fatto delle battute riguardanti questo argomento.