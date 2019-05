Grande Fratello, Serena Rutelli ascolta l’intervista al fratello biologico: la reazione è commovente.

Ieri sera, 20 maggio 2019, è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello. Colpi di scena non sono mancati, come in ogni serata. Nel corso della diretta Barbara D’Urso ha fatto una sorpresa a Serena Rutelli. La concorrente non ha un passato facile. È la figlia adottiva di Barbara Palombelli, giornalista, e del politico Francesco Rutelli. Serena è stata abbandonata insieme alla sorella dalla mamma: rimaste sole con il papà, furono affidate ad una casa famiglia. A sette anni sono state adottate dai Rutelli. La sua mamma biologica, tramite il programma, ha deciso di rifarsi viva scrivendo una lettera: Serena, in diretta, ha avuto una reazione molto dura dichiarando di non voler incontrarla. Anche il fratello, Gaetano, le ha mandato una lettera. La reazione della giovane è stata differente: ecco cosa è successo nella diretta.

Grande Fratello, Serena Rutelli ascolta l’intervista al fratello biologico: la reazione è commovente

Nella diretta di ieri sera, 20 maggio 2019, Barbara D’Urso ha mostrato a Serena Rutelli il fratello biologico, Gaetano. La concorrente ha visto suo fratello in un’intervista a Pomeriggio Cinque. Ha cominciato a piangere dall’emozione alla sua visione: “È una bella sensazione, sono contenta delle sue parole”.

Entrambi abbandonati dalla mamma biologica: Gaetano a soli 9 mesi è rimasto orfano, rimasto in collegio per 10 anni. Oggi è papà di due splendidi bimbi e non vede l’ora di poter abbracciare le sue sorelle che non vede da quando è nato.

